«Падение Ангела» снимет неизвестный вам режиссёр

Наступило время напомнить, что у серии фильмов «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» будет ещё одно продолжение — «Падение Ангела» (Angel Has Fallen). К проекту хотят пристроить режиссёра Рика Романа Во.

Джерард Батлер вернётся к роли неистребимого агента Секретной Службы Майка Бэннинга, также создатели надеются на возвращение Моргана Фримана. А что случилось с президентом в исполнении Аарона Экхарта? Неужели переизбрали? И кто теперь рулит Америкой — женщина или нечто трампообразное?

После того, как протагонист отразил террористические нападения в Вашингтоне и Лондоне, сюжет триквела устроит разборку на борту президентского самолёта. Интересно, хватит у них смелости в контексте фильма вспомнить «Самолёт президента»?

Мистер Во недавно снял криминальную драму «Выстрел в пустоту».