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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Падение Ангела» снимет неизвестный вам режиссёр

Наступило время напомнить, что у серии фильмов «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» будет ещё одно продолжение — «Падение Ангела» (Angel Has Fallen). К проекту хотят пристроить режиссёра Рика Романа Во.

Джерард Батлер вернётся к роли неистребимого агента Секретной Службы Майка Бэннинга, также создатели надеются на возвращение Моргана Фримана. А что случилось с президентом в исполнении Аарона Экхарта? Неужели переизбрали? И кто теперь рулит Америкой — женщина или нечто трампообразное?

После того, как протагонист отразил террористические нападения в Вашингтоне и Лондоне, сюжет триквела устроит разборку на борту президентского самолёта. Интересно, хватит у них смелости в контексте фильма вспомнить «Самолёт президента»?

Мистер Во недавно снял криминальную драму «Выстрел в пустоту».

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Падение Ангела
 29 октября 2016 годаАнонсировано продолжение «Падения Олимпа» и «Падения Лондона» с Джерардом Батлером
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