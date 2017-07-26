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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе

В этом январе стало известно, что отец культовых мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтт Гроунинг создаёт новый многосерийный анимационный проект под крылом стримингового сервиса Netflix. И вот настало время приподнять завесу тайны, до сих пор надёжно скрывавшую новое детище Гроунинга.

События комедийного фэнтези для взрослых под названием «Разочарование» (Disenchantment) разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитает сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров и фей, гарпий и чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Мэтт Гроунинг так описывает свой проект:

«Разочарование» рассказывает о жизни и смерти, любви и сексе, а ещё о том, как, невзирая на россказни мудрецов, волшебников и остальных придурков, оставаться жизнерадостным в мире, полном страданий и непроходимых идиотов.

В состав актёров озвучивания вошли Эбби Джейкобсон (Бин), Нат Факсон (Эльфо), Эрик Андре (Люси), а также Джон Ди Маджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл и другие. Анимацией занимается работавшая над «Футурамой» Rough Draft Studios. Первые десять из двадцати заказанных эпизодов увидят свет в следующем году.

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