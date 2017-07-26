Мир Джона Уика расширяют спин-оффом про балерину-киллера

Студия Lionsgate будет по-чёрному эксплуатировать «Джона Уика», уже куплен сценарий экшен-фильма с рабочим названием «Балерина», который послужит исходным материалом для расширения вселенной.

Сценарий написал 23-летний Шей Хэттен, по его словам, безумный поклонник Шейна Блэка. Сейчас он работает помощником сценариста в производственной компании Роберта Дауни-младшего Team Downey. «Балерину» описывают, как кино в духе «Её звали Никита», но с уклоном в гиперстилизацию а-ля Квентин Тарантино или Мэттью Вон. Короче говоря, использование чужих удачных наработок с непредсказуемыми последствиями.

Сюжет рассказывает историю юной женщины, воспитанную профессиональными киллерами, которая должна выследить и убить других (плохих!) киллеров, истребивших её семью.

На сценарий с интересом поглядывали и другие студии — Warner Bros. и Universal, но ни у кого из них не нашлось подходящего франчайза для того, чтобы было удобнее продавать «Балерину». Главное, чтобы танцующего ассасина насильно не впихнули в «Джона Уика 3» (разве что в сцену после титров).