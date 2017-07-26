 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Лучшее аниме весны 2017 года Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе Манга «Форма голоса»: Российское издание
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мир Джона Уика расширяют спин-оффом про балерину-киллера

Студия Lionsgate будет по-чёрному эксплуатировать «Джона Уика», уже куплен сценарий экшен-фильма с рабочим названием «Балерина», который послужит исходным материалом для расширения вселенной.

Сценарий написал 23-летний Шей Хэттен, по его словам, безумный поклонник Шейна Блэка. Сейчас он работает помощником сценариста в производственной компании Роберта Дауни-младшего Team Downey. «Балерину» описывают, как кино в духе «Её звали Никита», но с уклоном в гиперстилизацию а-ля Квентин Тарантино или Мэттью Вон. Короче говоря, использование чужих удачных наработок с непредсказуемыми последствиями.

Сюжет рассказывает историю юной женщины, воспитанную профессиональными киллерами, которая должна выследить и убить других (плохих!) киллеров, истребивших её семью.

На сценарий с интересом поглядывали и другие студии — Warner Bros. и Universal, но ни у кого из них не нашлось подходящего франчайза для того, чтобы было удобнее продавать «Балерину». Главное, чтобы танцующего ассасина насильно не впихнули в «Джона Уика 3» (разве что в сцену после титров).

+ Обсудить
Темы
 
Джон Уик
 2 июня«Джон Уик 3» сохранил своего сценариста 25 маяСъёмки «Джона Уика 3» могут начаться уже в этом году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер фильма «Джон Уик» с русскими субтитрами
 
Рецензия на фильм «Джон Уик»
 
«Атомная блондинка» — трейлер без цензуры

Тоже интересно

 
Реклама Duracell фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 199: Обезьяны-коллаборационисты
 
Тизер фильма «Экипаж»
 
Kingsman 2
 
Элизабет Бэнкс обвинила Стивена Спилберга в сексизме и огребла люлей
 
Промо-арт фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика