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«Чудо-женщина 2» станет новогодним подарком в 2019 году

Студия Warner Bros. Pictures выпустит «Чудо-женщину 2» 13 декабря 2019 года, похоже, дамочка нацелилась на рождественскую кассу. Галь Гадот вернётся к роли титульной героини, а режиссёр первой части Пэтти Дженкинс всё ещё официально не стала постановщиком сиквела. Над сценарием продолжения работает Джефф Джонс.

Фильм уже собрал $ 780 млн, обойдя в североамериканском прокате все предыдущие фильмы из расширенной вселенной DC, и даже сильно понравился всем. Практически, первый серьёзный успех.

Эта дата пока свободна от конкурентов. «Чудо-женщина 2» премьеруется почти спустя год после «Аквамена», который выходит 21 декабря 2018 года. У фанатов будет шанс полюбоваться на то, как главная героиня навешивает мир и любовь в «Лиге справедливости» (в кинотеатрах — 17 ноября этого года).

Ранее ходили сумасшедшие слухи, что действие сиквела развернётся во времена Холодной войны и угадайте с кем будет воевать Диана. Вы всё правильно угадали.

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Темы
 
Чудо-женщина 2
 
No1MitHumor
Лучший комментарий
+29

действие сиквела развернётся во времена Холодной войны и угадайте с кем будет воевать Диана

Неужели с защитниками
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