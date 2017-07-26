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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Леонардо Дикаприо продюсирует сериал по книге Тома Вулфа

Кабельный канал National Geographic запустил в разработку экранизацию документального бестселлера Тома Вулфа «Битва за космос» (The Right Stuff), повествующего о космической гонке США и СССР. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Леонардо Дикаприо.

Это история о первом отряде американских астронавтов, известном также как «Меркурий 7» или «Первая семёрка», и их семьях, принявших участие в величайшем соревновании, которое либо погубит смельчаков, либо обессмертит. История начинается с испытаний в пустыне Мохаве и завершится вожделенной отправкой в космос в последующих сезонах сериала.

Книга Тома Вулфа, повествующая о космической битве сверхдержав 50-х годов прошлого века, послужит отправной точкой повествования, которое планируют довести до знаменательной высадки человека на Луну.

Наряду с Дикаприо в состав исполнительных продюсеров вошли Дженнифер Дэвиссон, Майкл Хэмптон и Уилл Стэплз («Стрелок»), который вдобавок займётся сценарием. Производственный процесс возглавляют Appian Way Productions и Warner Horizon Scripted Television.

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