Кабельный канал National Geographic запустил в разработку экранизацию документального бестселлера Тома Вулфа «Битва за космос» (The Right Stuff), повествующего о космической гонке США и СССР. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Леонардо Дикаприо.

Это история о первом отряде американских астронавтов, известном также как «Меркурий 7» или «Первая семёрка», и их семьях, принявших участие в величайшем соревновании, которое либо погубит смельчаков, либо обессмертит. История начинается с испытаний в пустыне Мохаве и завершится вожделенной отправкой в космос в последующих сезонах сериала.

Книга Тома Вулфа, повествующая о космической битве сверхдержав 50-х годов прошлого века, послужит отправной точкой повествования, которое планируют довести до знаменательной высадки человека на Луну.

Наряду с Дикаприо в состав исполнительных продюсеров вошли Дженнифер Дэвиссон, Майкл Хэмптон и Уилл Стэплз («Стрелок»), который вдобавок займётся сценарием. Производственный процесс возглавляют Appian Way Productions и Warner Horizon Scripted Television.