Лучшее и худшее аниме 2016 года — шорт-лист

Пусть не без помощи бодрящего пинка от наших спонсоров на «Патреоне», но процесс подведения итогов 2016 года наконец-то запущен! Для удобства и сохранения как своей, так и вашей психики, мы упразднили ряд не слишком популярных (и сложных в реализации) номинаций, но шорт-лист всё равно получился внушительным.
Впрочем, что-то мы наверняка упустили, поэтому просим вас — внимательно изучите представленный под катом шорт-лист и, если там не хватает чего-то, за что вы хотели бы проголосовать, — расскажите об этом в комментариях. А мы уж добавим все вменяемые и упомянутые минимум трижды разными людьми пожелания в итоговый список. И, что важно, плюсы в карму за голоса не засчитываются. Если вы действительно считаете того или иного претендента достойным места в голосовании, то найдите в себе силы скопировать его название из нашей базы и запостить его самостоятельно. Ну и оформлять номинантов лучше в точности так, как это сделали мы в новости.
Поскольку для такого важного мероприятия, как подведение итогов года, промедление смерти подобно, дополнения к шорт-листу будут приниматься до вечера пятницы. Чтобы уже на выходных начать полноценное голосование.
Для закрепления — ещё раз, по пунктам:
Это не голосование, оно будет в начале следующей недели. Это — шорт-лист, к которому можно и нужно приписать номинантов, которых у нас не хватает.
Писать тех номинантов, которые у нас уже есть, не нужно. Потому что они у нас уже есть. Поэтому не нужно.
Оформлять номинантов нужно в точности так же, как мы — в своей новости: строго русские названия с КГ. Их можно найти на страничках соответствующих сериалов. Английские названия, японские названия, русские названия с других сайтов — не нужны.
Не надо ставить плюсы с карму тем, кто вписал понравившегося вам номинанта, мы это не учтём. Пишите номинантов сами, ведь повторение — мать попадания в финальный список.
Аниме года
Без сложностей и объективности: что понравилось сильнее всего?
- «91 день»
- «Адзин: Получеловек»
- «Бакуон»
- «Безумные приключения ДжоДжо 3»
- «Берсерк»
- «Благослови этот чудесный мир!»
- «Бродяги»
- «Вечно вялый Танака-кун»
- «Волейбол 2»
- «Волейбол 3»
- «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
- «Город, в котором нет только меня»
- «Данганронпа 3: Будущее» + Данганронпа 3: Отчаяние»
- «Дюрарара! 2: Завершение»
- «Кейдзо»
- «Комические рассказы эпохи Сёва»
- «Космическая патрульная Лулуко»
- «Небесный Альдерамин»
- «Осомацу-сан»
- «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
- «Проект воспитания девочек-волшебниц»
- «Психопарень 100%»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо»
- «Связанные»
- «Удар ВиВид!»
- «Целуй его, а не меня»
- «Чёрный реликт»
- «Адзин: Получеловек 2»
- «Оккультная девятка»
- «Девчачий номер»
- «Юрий на льду»
- «Бродячие псы литературы 2»
- «Кухня Сомы: Второе блюдо»
- «Планетарий: Мечты маленькой планеты»
- «Судьба: Девочка-волшебница Илия 3»
- «Класс убийств 2»
- «Ущио и Тора 2»
- «Макросс Дельта»
- «Моя геройская академия»
- «Вы не слышали? Я Сакамото»
- «Летающая ведьма»
- «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью»
- «Люпен III: Серии синего пиджака»
- «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире 2»
- «Гримгар фантазии и праха»
- «Измерение W»
Говно года
- «Большой Ордер»
- «Быть героем»
- «Кабанери железной крепости»
- «Классикалоиды»
- «Магия Стеллы»
- «Монстр первой любви»
- «Пристанище для заблудших»
- «Сказания Зестирии: Крест»
- «Удача и логика»
- «Феникс Райт»
Лучшая драма
- «91 день»
- «Адзин: Получеловек»
- «Берсерк»
- «Город, в котором нет только меня»
- «Комические рассказы эпохи Сёва»
- «Проект воспитания девочек-волшебниц»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Связанные»
- «Удар ВиВид!»
Лучшая романтика
- «12 лет»
- «Вечно вялый Танака-кун»
- «Город, в котором нет только меня»
- «Космическая патрульная Лулуко»
- «Момокури»
- «Оранж»
- «Повторная жизнь»
- «Радужные дни»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Связанные»
- «Целуй его, а не меня»
- «Чёрный реликт»
Лучшая комедия
- «Бакуон»
- «Благослови этот чудесный мир!»
- «Вечно вялый Танака-кун»
- «Кейдзо»
- «Космическая патрульная Лулуко»
- «Осомацу-сан»
- «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо»
- «Целуй его, а не меня»
- «www.работа»
- «Вы не слышали? Я Сакамото»
Лучший экшен
- «Адзин: Получеловек»
- «Безумные приключения ДжоДжо 3»
- «Берсерк»
- «Бродяги»
- «Волейбол 2»
- «Волейбол 3»
- «Дюрарара!2: Завершение»
- «Запретная татуировка»
- «Изетта: Последняя ведьма»
- «Кабанери железной крепости»
- «Кейдзо»
- «Морская школа»
- «Проект воспитания девочек-волшебниц»
- «Психопарень 100%»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Удар ВиВид!»
- «Чёрный реликт»
- «Моя геройская академия»
Графон года
- «Бродяги»
- «Город, в котором нет только меня»
- «Гримгар фантазии и праха»
- «Запретная татуировка»
- «Изетта: Последняя ведьма»
- «Измерение W»
- «Кабанери железной крепости»
- «Кейдзо»
- «Мириады Цветов: Фантомный мир»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Связанные»
- «Сказания Зестирии: Крест»
Сюрприз года
Не обязательно наилучшие сериалы, но уж точно самые приятно удивившие.
- «Бакуон»
- «Благослови этот чудесный мир!»
- «Вечно вялый Танака-кун»
- «Город, в котором нет только меня»
- «Животные карикатуры периода Сенгоку»
- «Код Куалидея»
- «Комические рассказы эпохи Сёва»
- «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
- «Радужные дни»
- «Осомацу-сан»
Разочарование года
Вы их ждали, на что-то надеялись, а они вас так подвели! Предательский удар ножом в спину — и тот ранит не столь сильно.
- «Большой Ордер»
- «Бродячие псы литературы»
- «Быть героем»
- «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире 2»
- «Гримгар фантазии и праха»
- «Запретная татуировка»
- «Игра Джокера»
- «Измерение W»
- «Кабанери железной крепости»
- «Классикалоиды»
- «Магия Стеллы»
- «Новая игра»
- «Номера»
- «Оккультная девятка»
- «Оранж»
- «Перезапись»
- «Повторная жизнь»
- «Принц страйда: Альтернатива»
- «Пристанище для заблудших»
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
- «Ремесло жульничества»
- «Связанные»
- «Сказания Зестирии: Крест»
- «Ханда-кун»
- «Чёрный реликт»
- «Юрий на льду»
- «Макросс Дельта»
Лучший сериал по оригинальному сценарию
Лучший сиквел
Или приквел. Или спин-офф. Не первое аниме франчайза, в общем.
- «Адзин: Получеловек 2»
- «Безумные приключения ДжоДжо 3»
- «Берсерк»
- «Волейбол 2»
- «Волейбол 3»
- «Данганронпа 3: Будущее» + Данганронпа 3: Отчаяние»
- «Класс убийств 2»
- «Кухня Сомы: Второе блюдо»
- «Маги: Приключения Синбада 2»
- «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови 2»
- «Моя жена — президент студсовета! 2»
- «Терраформарс: Отмщение»
- «Ущио и Тора 2»
- «Судьба: Девочка-волшебница Илия 3»
- «Макросс Дельта»
- «Осомацу-сан»
- «Люпен III: Серии синего пиджака»
Лучшая повседневность
В этих сериалах интересны даже разговоры о погоде и распивание чая.
- «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»
- «Девчачий номер»
- «Комические рассказы эпохи Сёва»
- «Космическая патрульная Лулуко»
- «Мартовский лев»
- «Мико и медведь»
- «Морская школа»
- «Новая игра»
- «Повторная жизнь»
- «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан»
- «Радужные дни»
- «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо»
- «Чёрный реликт»
- «Летающая ведьма»
Лучший спокон
Лучшая замена занятиям спортом.
- «Бакуон»
- «Волейбол 2»
- «Волейбол 3»
- «Дни»
- «Изо всех сил»
- «Кейдзо»
- «Кухня Сомы: Второе блюдо»
- «Мартовский лев»
- «Пинг-понг и девушки»
- «Принц страйда: Альтернатива»
- «Удар ВиВид!»
- «Юрий на льду»