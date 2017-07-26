Лучшее и худшее аниме 2016 года — шорт-лист

Пусть не без помощи бодрящего пинка от наших спонсоров на «Патреоне», но процесс подведения итогов 2016 года наконец-то запущен! Для удобства и сохранения как своей, так и вашей психики, мы упразднили ряд не слишком популярных (и сложных в реализации) номинаций, но шорт-лист всё равно получился внушительным.

Впрочем, что-то мы наверняка упустили, поэтому просим вас — внимательно изучите представленный под катом шорт-лист и, если там не хватает чего-то, за что вы хотели бы проголосовать, — расскажите об этом в комментариях. А мы уж добавим все вменяемые и упомянутые минимум трижды разными людьми пожелания в итоговый список. И, что важно, плюсы в карму за голоса не засчитываются. Если вы действительно считаете того или иного претендента достойным места в голосовании, то найдите в себе силы скопировать его название из нашей базы и запостить его самостоятельно. Ну и оформлять номинантов лучше в точности так, как это сделали мы в новости.

Поскольку для такого важного мероприятия, как подведение итогов года, промедление смерти подобно, дополнения к шорт-листу будут приниматься до вечера пятницы. Чтобы уже на выходных начать полноценное голосование.

Для закрепления — ещё раз, по пунктам:

Это не голосование, оно будет в начале следующей недели. Это — шорт-лист, к которому можно и нужно приписать номинантов, которых у нас не хватает. Писать тех номинантов, которые у нас уже есть, не нужно. Потому что они у нас уже есть. Поэтому не нужно. Оформлять номинантов нужно в точности так же, как мы — в своей новости: строго русские названия с КГ. Их можно найти на страничках соответствующих сериалов. Английские названия, японские названия, русские названия с других сайтов — не нужны. Не надо ставить плюсы с карму тем, кто вписал понравившегося вам номинанта, мы это не учтём. Пишите номинантов сами, ведь повторение — мать попадания в финальный список.

Аниме года

Без сложностей и объективности: что понравилось сильнее всего?

Говно года

Лучшая драма

Лучшая романтика

Лучшая комедия

Лучший экшен

Графон года

Сюрприз года

Не обязательно наилучшие сериалы, но уж точно самые приятно удивившие.

Разочарование года

Вы их ждали, на что-то надеялись, а они вас так подвели! Предательский удар ножом в спину — и тот ранит не столь сильно.

Лучший сериал по оригинальному сценарию

Лучший сиквел

Или приквел. Или спин-офф. Не первое аниме франчайза, в общем.

Лучшая повседневность

В этих сериалах интересны даже разговоры о погоде и распивание чая.

Лучший спокон

Лучшая замена занятиям спортом.

Лучшая короткометражка