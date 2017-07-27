На постановку «Бонда 25» претендуют три режиссёра: Дени Вильнёв, Ян Деманж и Дэвид Маккензи

Сетевые издания подхватили кипиш по случаю анонса даты выхода «Бонда 25» и опубликовали список с тремя главными претендентами на режиссуру фильма. Можете не волноваться, Эдгара Райта и Кристофера Нолана там нет.

Но есть и другие не менее удачные кандидаты. Перечисляем в порядке личных предпочтений: Дени Вильнёв, Дени Вильнёв и ещё раз — Дени Вильнёв. Ладно, есть ещё двое чуваков — Ян Деманж и Дэвид Маккензи.

Если честно, то вариант с Дени Вильнёвом кажется наименее правдоподобным, просто потому что после «Бегущего по лезвию 2049» товарища ждёт экранизация «Дюны». Хотя, кто знает? А вдруг, ради агента 007 Дени отложит свой спайс-загул на Арракисе.

Ян Деманж — британский режиссёр французского происхождения, который в 2014 году поставил отличный (так говорят) триллер «71». Сейчас он работает над драмой White Boy Rick с Мэттью Макконахи в главной роли. Variety утверждает, что именно он и является главенствующим претендентом.

Дэвид Маккензи срежиссировал в прошлом году криминальную драму «Любой ценой» и заслужил несколько номинаций на «Оскар». В данный момент он снимает историческую ленту Outlaw King — историю шотландского короля Роберта Брюса.

Как видите, продюсеры выбрали интересных кинодеятелей. К слову, у них по-прежнему нет дистрибьютора, зато есть точная дата выхода — 8 ноября 2019 года и вроде бы исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг.