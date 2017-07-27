«Близкие контакты третьей степени» снова выходят в прокат — в режиссёрской версии и 4K

1 сентября этого года компания Columbia Pictures снова выпустит в прокат легендарную научную фантастику Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени». Режиссёрская версия фильма, в честь своего 40-летия отреставрированная в 4K, будет идти в кинотеатрах ровно неделю, а уже 19 сентября отправится на Blu-ray — как обычные, так и 4K Ultra HD.

Кино, снятое за $ 20 млн, в своё время заработало почти $ 304 млн в мировом прокате, из которых $ 132 млн пришлось на Северную Америку. Причём изначально Columbia Pictures так торопила Спилберга с выпуском, что в прокат ушла версия, которой режиссёр был не очень доволен: по его словам, ему не хватило ещё шести месяцев работы. Режиссёрская версия была выпущена лишь в 1980 году — видимо, её нам и предстоит увидеть (а может, и так называемое «Коллекционное издание» 1998 года, кто знает).

По такому знаменательному поводу «Близкие контакты третьей степени» обзавелись новыми постером и трейлером:

Трейлер: