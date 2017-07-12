 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 168: Мобильный неканон «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом Ложка дёгтя: «Ведьмак» Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Люси Лью доверили премьерный эпизод второго сезона «Люка Кейджа»

Потоковый сервис Netflix и Marvel Entertainment вверили Люси Лью («Элементарно», «Ангелы Чарли») режиссёрское кресло второго сезона супергеройской драмы «Люк Кейдж». Правда, лишь на один эпизод - премьерный. Актрису нельзя назвать новичком на этом поприще: за её плечами уже есть коротрометражка Meena, один эпизод «Грейсленда» и четыре серии «Элементарно».

Основанный на одноимённом комиксе сериал рассказывает о суровых буднях сурового пацана – пуленепробиваемый темнокожий здоровяк из Гарлема в исполнении Майка Коултера без устали колошматит плохих парней, безбожно занудствуя в перерывах.

Помимо Коултера во втором сезоне вернутся Симон Миссик, Розарио Доусон, Элфри Вудард и Тео Росси. Среди новобранцев значатся Мустафа Жакир («Однажды ночью») и Габриэль Деннис («Роузвуд»).

Пребывающий в диком восторге от Лью глава Marvel TV Джеф Лоэб убеждён, что её острый взгляд, потрясающее чувство истории и безусловная любовь к актёрам зададут тон всему предстоящему сезону «Люка Кейджа».

В исполнительных продюсерах проекта числятся Чео Одари Кокер («Рэй Донован»), Айда Кроаль, а также Джеф Лоэб и Джим Чори. Премьера тринадцатисерийного второго сезона состоится в уже следующем году.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
10 лет «Доктору Хаусу»
 
«Подозреваемый» продлён на полсезона
 
Американец Холмс

Тоже интересно

 
Кино Промо-ролик фильма «Отряд самоубийц»
 
Кино «Миссия: Неадекватна» — трейлер
 
Кино Зак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм
 
Кино Режиссёр Шейн Блэк сделает нового «Хищника» событийным
 
Кино Трейлер фильма «Защитники»
 
Кино «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика