Люси Лью доверили премьерный эпизод второго сезона «Люка Кейджа»

Потоковый сервис Netflix и Marvel Entertainment вверили Люси Лью («Элементарно», «Ангелы Чарли») режиссёрское кресло второго сезона супергеройской драмы «Люк Кейдж». Правда, лишь на один эпизод - премьерный. Актрису нельзя назвать новичком на этом поприще: за её плечами уже есть коротрометражка Meena, один эпизод «Грейсленда» и четыре серии «Элементарно».

Основанный на одноимённом комиксе сериал рассказывает о суровых буднях сурового пацана – пуленепробиваемый темнокожий здоровяк из Гарлема в исполнении Майка Коултера без устали колошматит плохих парней, безбожно занудствуя в перерывах.

Помимо Коултера во втором сезоне вернутся Симон Миссик, Розарио Доусон, Элфри Вудард и Тео Росси. Среди новобранцев значатся Мустафа Жакир («Однажды ночью») и Габриэль Деннис («Роузвуд»).

Пребывающий в диком восторге от Лью глава Marvel TV Джеф Лоэб убеждён, что её острый взгляд, потрясающее чувство истории и безусловная любовь к актёрам зададут тон всему предстоящему сезону «Люка Кейджа».

В исполнительных продюсерах проекта числятся Чео Одари Кокер («Рэй Донован»), Айда Кроаль, а также Джеф Лоэб и Джим Чори. Премьера тринадцатисерийного второго сезона состоится в уже следующем году.