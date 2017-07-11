Телеовощи. Выпуск 178: Сделайте главным героем его/её

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Содержание
|00:54 —
|Персонажи второго плана, затмевающие главных героев
|35:08 —
|Хорошие и плохие спин-оффы
Аудиоверсия:
-
- 0
- 143
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $463 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
|00:49 —
|Персонажи второго плана, затмевающие главных героев
|33:22 —
|Хорошие и плохие спин-оффы