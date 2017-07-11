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КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Нашлись идиоты, которые будут продавать права на прокат нового фильма Сарика

Святые люди (или тупые идиоты) из Arclight Films будут способствовать появлению научно-фантастического фильма режиссёра Сарика Андреасяна «Роботы» (кажется, это та самая шняга, которая называется «Станция 88»).

Действие разворачивается на постапокалиптической Земле, где злобные существа не дают покоя остаткам человечества. Главный герой по имений Кассий ведёт группу персонажей, чтобы спасти оставшихся людей от доставучих тварей.

Съёмки пройдут в России и Китае. Сарик продолжает верить в силу китайского проката, хотя она уже дважды обошла его стороной. В третий раз точно должно проканать. Роботы же, все любят роботов!

Arclight будет продавать права на международный прокат фильма.

18 Обсудить
Темы
 
Станция 88
 
Щёчка Натали Дормер
Лучший комментарий
+27

Украл. Выпил. В тюрьму
Создал студию. Нашёл лохов. Снял. Обосрался. Банкрот.
Создал студию. Нашёл лохов. Снял. Обосрался. Банкрот.
Романтика
 5 октября 2016 года«Станция 88» — тизер
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Подкасты
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