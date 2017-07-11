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Первоисточники: www.independent.co.ukwww.whats-on-netflix.com Прямая ссылка на новость:

Netflix огласил дату выхода четвёртого сезона «Коня БоДжека»

Обещанное ещё в прошлом году продолжение анимационного сериала Netflix о наслаждающейся алкоголизмом депрессивной лошади с голосом Уилла Арнетта наконец-то обрело дату выхода — четвёртый сезон «Коня БоДжека» выйдет целиком 8 сентября. Дальше — больше: создатели не стали долго запрягать и уже начали переговоры о продлении проекта на пятый сезон.

Мультсериал для взрослых повествует о буднях бывшей звезды шоу-бизнеса, а ныне просто циничного и ленивого жеребца среднего возраста, страдающего от безделья, одиночества и ненависти к себе. Едкая сатира и порой доходящий до абсурда юмор давно завоевали зрительские сердца и умы, превратив БоДжека в настоящую звезду с собственным аккаунтом в «Твиттере».

Помимо Арнетта в четвёртом сезоне «Коня БоДжека» вернутся голоса Аарона Пола, Элисон Бри, Эми Седарис и Пола Ф. Томпкинса.

Создателем сериала значится Рафаэль Боб-Ваксберг. В исполнительных продюсерах наряду с Арнеттом и Полом числятся Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт. Производственный процесс на контроле у студии The Tornante Co.

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