Обещанное ещё в прошлом году продолжение анимационного сериала Netflix о наслаждающейся алкоголизмом депрессивной лошади с голосом Уилла Арнетта наконец-то обрело дату выхода — четвёртый сезон «Коня БоДжека» выйдет целиком 8 сентября. Дальше — больше: создатели не стали долго запрягать и уже начали переговоры о продлении проекта на пятый сезон.

Мультсериал для взрослых повествует о буднях бывшей звезды шоу-бизнеса, а ныне просто циничного и ленивого жеребца среднего возраста, страдающего от безделья, одиночества и ненависти к себе. Едкая сатира и порой доходящий до абсурда юмор давно завоевали зрительские сердца и умы, превратив БоДжека в настоящую звезду с собственным аккаунтом в «Твиттере».

Помимо Арнетта в четвёртом сезоне «Коня БоДжека» вернутся голоса Аарона Пола, Элисон Бри, Эми Седарис и Пола Ф. Томпкинса.

Создателем сериала значится Рафаэль Боб-Ваксберг. В исполнительных продюсерах наряду с Арнеттом и Полом числятся Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт. Производственный процесс на контроле у студии The Tornante Co.