Кристина Хендрикс заменила Кэтрин Роуз Перкинс в драмеди NBC «Хорошие девочки»

После неприлично долгих переговоров Кристина Хендрикс («Безумцы», «Хэп и Леонард») заполучила-таки главную роль в летней драмеди телеканала NBC «Хорошие девочки», заменив сыгравшую в пилоте Кэтрин Роуз Перкинс («Эпизоды»). Пилот, срежиссированный Дином Паризо, переснимут этой осенью теперь уже с Хендрикс на борту.

В центре сюжета трое мамаш из пригорода, уставших от бесконечных безуспешных попыток свести концы с концами. Однажды, решив, что пришло время постоять за себя, они грабят местный супермаркет, вооружившись игрушечными пистолетами. Но всё идёт не по плану, когда менеджер мельком видит одну из них, а добыча оказывается куда больше, чем они ожидали. Создатели обещают причудливую смесь «Тельмы и Луизы» Ридли Скотта и криминальной драмы «Во все тяжкие».

Хендрикс присоединилась к ранее утверждённым на главные роли и не заменённым после пилота Ретте («Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман («Задержка в развитии»). Также актёрский состав включает Рено Уилсон, Мэнни Монтану, Лидию Джюэтт, Иззи Стэннарда и Мэттью Лилларда.

Создатель и сценарист сериала – Дженна Бэнс («Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки»). Она же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джаннин Реншоу. Производством руководит Universal Television.

Премьера намечена на следующее межсезонье.