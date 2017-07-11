 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГ играет: Return to Castle Wolfenstein, часть 3 «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер Facebook займётся производством сериалов
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Кристина Хендрикс заменила Кэтрин Роуз Перкинс в драмеди NBC «Хорошие девочки»

После неприлично долгих переговоров Кристина Хендрикс («Безумцы», «Хэп и Леонард») заполучила-таки главную роль в летней драмеди телеканала NBC «Хорошие девочки», заменив сыгравшую в пилоте Кэтрин Роуз Перкинс («Эпизоды»). Пилот, срежиссированный Дином Паризо, переснимут этой осенью теперь уже с Хендрикс на борту.

В центре сюжета трое мамаш из пригорода, уставших от бесконечных безуспешных попыток свести концы с концами. Однажды, решив, что пришло время постоять за себя, они грабят местный супермаркет, вооружившись игрушечными пистолетами. Но всё идёт не по плану, когда менеджер мельком видит одну из них, а добыча оказывается куда больше, чем они ожидали. Создатели обещают причудливую смесь «Тельмы и Луизы» Ридли Скотта и криминальной драмы «Во все тяжкие».

Хендрикс присоединилась к ранее утверждённым на главные роли и не заменённым после пилота Ретте («Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман («Задержка в развитии»). Также актёрский состав включает Рено Уилсон, Мэнни Монтану, Лидию Джюэтт, Иззи Стэннарда и Мэттью Лилларда.

Создатель и сценарист сериала – Дженна Бэнс («Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки»). Она же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джаннин Реншоу. Производством руководит Universal Television.

Премьера намечена на следующее межсезонье.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Победители: «Золотой глобус 2016»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Победители «Эмми» 2011

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Отец по крови»
 
Кино «Дисней» переснимет «Ракетчика» с чернокожей актрисой
 
Кино Отрывок из фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино «Защитники» Сарика Андреасяна сбежали от конкурентов в 2017 год
 
Кино Четыре телеролика фильма «Охотники за привидениями»
 
Кино Режиссёр Бретт Рэтнер знает, что разрушает Голливуд
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика