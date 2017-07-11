Ричард Дрейфус влился в актёрский состав комедии «В путь»

Оскароносный Ричард Дрейфус (фильмы «Челюсти», «РЭД», сериалы «Огнестрел», «Мейдофф») составит компанию Джейсону Александеру («Сайнфелд», «Майк и Молли») в многосерийной комедии «В путь» (Hit the Road) на телеканале Audience Network.

Десять серий чудаковатая и безбашенная семейка Своллоу, мечтающая стать рок-музыкантами, будет колесить по Америке на маленьком туристическом автобусе в поисках славы и богатства, стараясь оставить собственный след в истории поп-музыки. У главы этого странного семейства Кена Своллоу (Джейсон Александер) есть собственный отец – старый грубиян и моральный урод, от которого не услышишь и единого доброго слова о сыне. Именно его роль и исполнит в сериале Ричард Дрейфус.

Прочих членов семьи играют Эми Пьетц, Натали Шарп, Ник Марини, Тим Джонсон мл. и Мэдди Диксон-Пуарье.

Соавторы сценария Джейсон Александер, Дин Крэйг («Смерть на похоронах») и Питер Тильден («Симпсоны») заодно выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курируют студии Primary Wave Entertainment и Fabrik Entertainment. Премьера назначена на осень.