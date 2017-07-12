Студия Disney и режиссёр Гай Ричи не могут найти Аладдина и Жасмин

Издание Hollywood Reporter сообщает, что студия Disney столкнулась с необычной проблемой при кастинге на главные роли в экранизацию мультика «Аладдин» режиссёра Гая Ричи. И эта проблема — ни чёрта не выходит.

Съёмки должны были начаться в этом месяце, но их перенесли из-за того, что нет исполнителей центральных ролей — Аладдина и Жасмин.

У Disney был гениальный план — найти неизвестных талантов среди двух тысяч кандидатов, но идея, по утверждению некоторых источников, не выгорела. Всё-таки нужны профессиональные актёры, ведь персонажи должны быть обаятельными, привлекательными и уметь петь и танцевать. И брать людей не восточной внешности нельзя, иначе общественность заклюёт насмерть.

Впрочем, есть несколько претендентов на роль Аладдина — Дев Патель и Риз Ахмед, но оба не тянут на статус «идеального». Всё немножко проще с Жасмин, партию могут отдать Наоми Скотт из недавних «Могучих рейнджеров» или индийской актрисе Таре Сатария. Но и тут Disney и Ричи не спешат, потому что сперва им нужно проверить химическую реакцию между двумя ведущими лицедеями, а уже потом — принять финальное решение.

Пока что Уилл Смит официально озвучивает Джинна. Ещё Гаю нужен известный исполнитель для роли Джафара. Поговаривают, что Ричи хочет Тома Хари (вот уж у кого — восточная внешность).

Кино должно выйти в 2018 году.