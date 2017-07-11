И снова Всеяредакция предаёт тотемного покемона: не прошло и двух недель с завершения весеннего сезона, а мы уже представляем вашему вниманию Лучшее аниме весны 2017 года. Постараемся и дальше соблюдать эту славную теперь уже традицию.

Как обычно, топов у нас два: есть «десятка» Всеяредакции и есть «десятка» читателей. И как обычно, они заметно различаются. Слова поддержки (или осуждения) вкусу тех или других, как обычно, можете высказывать в комментариях под новостью.

В общем, наслаждайтесь топом лучшего аниме весны 2017 года.