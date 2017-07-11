Премьеры фильмов 13 июля 2017 года возглавляет масштабный фантастический боевик «Планета обезьян: Война». Вдобавок в широкий прокат выходят криминальная драма «Выстрел в пустоту», мистический триллер «Чёрная вода» и мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты». В блоке малых премьер — чёрные комедии «Блокбастер» и «Дикая история», а также мультфильм «Жил-был кот».

Большие премьеры 13 июля 2017 года

Планета обезьян: Война Режиссёр Мэтт Ривз В ролях Вуди Харрельсон, Энди Серкис, Джуди Грир, Алекс Паунович, Стив Зан, Тай Олссон, Сара Каннинг Критиканство 63% Томаты 92% Metacritic 78% IMDb 9,1

Тихой сапой серия «Планета обезьян» добралась до статуса трилогии. Теперь уже всё серьёзно — кино предлагает стать свидетелем своего конца (привет гусарам). То есть наконец-то планета целиком отойдёт любителям бананов, и эта сага завершится (до момента перезагрузки или трилогии о том, как люди будут отвоёвывать планету назад).

Финальный аккорд выдаст противостояние двух матёрых актёрищ — как всегда загримированного компьютерными эффектами Энди Сёркиса и маниакального Вуди Харрельсона. Уже неплохо, и кажется, серия прибавит в зрелищности и масштабности. Недаром же история завершается войной.

Удивительно, но факт: в глазах профильной прессы новая трилогия не скатывается, а наоборот, хорошеет с каждой новой частью. Честно! У первого сиквела отзывы лучше, чем у оригинала. Вот и триквел «Планета обезьян: Война» уже осыпан комплиментами.

Говорят, что блокбастерный уровень постановки никак не отразился на проникновенности эмоциональной части и мощности повествования.

Выстрел в пустоту Режиссёр Рик Роман Во В ролях Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Джон Бернтал, Джеффри Донован, Джесси Шрэм, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт IMDb 8,2

Очередная победа отечественной локализации: фильм, который можно было назвать «Авторитет», теперь носит гордое имя «Выстрел в пустоту». Что это вообще должно значить в концепции сюжета про обычного человека, который попадает в исправительное заведение, где становится матёрым уголовником? А? Выстрелите себе, пожалуйста, сразу в пустоту, товарищи прокатчики! Давно пора.

Что же до кинокартины как таковой, то это новая лента от режиссёра Рика Романа Во, снявшего тот самый фильм с Дуэйном Джонсоном, который вы так и не посмотрели (мы о «Стукаче»). Видимо, нравится чуваку криминальная тема.

Да и ролик неплох: актёры все приличные (преимущественно сериальные), превращение Джейме Ланнистера в бандюгана с рейтингом R (за кровищу и насилие) должно быть интересным. Но для домашнего просмотра. Ведь это очередной фильм, который одновременно выходит на потоковых сервисах и ограниченным прокатом в кинотеатрах — в местах, где зрителей не держат за терпил и лохов.

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты Режиссёр Чан Гуанси В ролях Энтони Падилья, Иэн Хикокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чи-Рен Чун, Райан Де Альвис, Джошуа Йохан IMDb 5,3

Современные мультфильмы вливаются в стройные ряды полнометражных картин со сдвоенными названиями, и особенно это касается сиквелов. Вот и прошлогодняя «Принцесса-лягушка» получила продолжение под заголовком «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты».

Американо-китайское анимационное приключение повествует о надвигающихся на Лягушачье королевство жестоких холодах. Почти «Игра престолов» с её сакраментальным «Зима близко». Дабы предотвратить наступление зимы, команде крутых лягушек с примкнувшей к коллективу мятежной зеленокожей принцессой нужно вернуть на родину выкраденную злодеем статуэтку-оберег.

Если описание сюжета не погасило в вас желание непременно пойти на вторую «Принцессу-лягушку» в кино и потащить туда детей, то посмотрите трейлер, и уж тогда оно точно улетучится.

Чёрная вода Режиссёр Роман Каримов В ролях Ирина Старшенбаум, Евгений Алёхин, Дмитрий Богдан, Сергей Белый, Наталья Шапошникова, Инна Егорова

Мистический триллер «Чёрная вода» — жанровый эксперимент режиссёра-сценариста Романа Каримова, заработавшего уважение и славу в первую очередь благодаря своим замечательным комедиям. Сам Каримов утверждает, будто по настроению и жанру фильм всё-таки ближе к атмосферному артхаусу, чем к стопроцентному ужастику, что, конечно, совсем не повод отказываться от просмотра.

Завязка «Чёрной воды» в целом стандартна. Трое молодых людей — два парня и девушка — зачем-то решают отдохнуть не где-нибудь на море, а в сельской глуши, да ещё и на заброшенном корабле с жуткой историей. Однажды ночью девушка вдруг пропадает, а когда возвращается, ведёт себя откровенно странно — то ли бес в неё вселился, то ли в ведьму превратилась.

Трейлер открытий не делает, но даёт почувствовать настроение картины, чей мрачный, наполненный загадками сюжет наверняка таит множество неприятных сюрпризов для главных героев. Как бы то ни было, смена жанра от режиссёра, умеющего снимать хорошее кино, это достаточно веский повод сходить в кино. Возможно, невзирая на не предвещающую откровений завязку, картина сумеет-таки удивить.

Малые премьеры 13 июля 2017 года

Блокбастер Режиссёр Роман Волобуев В ролях Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев Критиканство 71%

Бывший кинокритик и нынешний кинорежиссёр Роман Волобуев снял свой второй фильм (первым был «Холодный фронт»). Вот только в титрах вы его не найдёте: режиссёрское видение не совпало с продюсерским, и Волобуев убрал своё имя из перемонтированной версии. Которая вроде как короче изначальной на 12 минут и упирает на развлекательность, а не на социальную драму.

Хотя завязка почти анекдотична, в основу сюжета легла реальная история: четыре года назад фотомодель из Нижнего Новгорода ограбила офис финансовой организации — по её словам, ради помощи подруге и пиара для себя. Героиня фильма грабит компанию по выдаче микрозаймов и берёт вторую протагонистку в заложницы тоже не из простой криминальной алчности — она мечтает покорить Москву. Как водится в таких случаях, две контрастные героини (у одной смирение, у другой бунт; у одной разум, у другой чувства) оказываются более похожими друг на друга, чем кажется поначалу.

Идея фильма пришлась рецензентам по нраву. Ещё они хвалят его за бодрое начало, удачные шутки, феминистический посыл, обаятельных актёров (многие перекочевали из «Холодного фронта»). Ругают — за сумбурность, нехватку драйва и то, что шуток таки маловато.

Ну и факт на закуску: «Блокбастеру» доверили открыть конкурсную программу недавнего «Кинотавра».

Дикая история Режиссёр Алекс де ла Иглесиа В ролях Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент Критиканство 67% IMDb 6,8

Сезон мизантропических фильмов в разгаре: на прошлой неделе в прокат вышел «Эксперимент „Офис“», на этой стартует «Дикая история». Как подсказывает оригинальное испанское название El bar, на сей раз действие разворачивается не в офисном здании, а в питейном заведении. Локация тоже сменилась — уже не столица Колумбии, а столица Испании, центр Мадрида. Однако в остальном сходство налицо: группа людей в замкнутом пространстве, смертельная угроза, убийства, принцип «У кого ствол, тот и прав», — его прямым текстом озвучивает трейлер. Означенный трейлер приманивает и другими броскими фразами: «Судный день настал», «Это новый апокалипсис». И вот в такой уютной обстановке раскрывается человеческое нутро — весьма неприглядное. По соседству с ним — вполне физиологические гадости, буквальное окунание в нечистоты.

По отзывам посмотревших, этот испано-аргентинский хоррор-комедия-триллер способен и повеселить, и напугать. Но сильно смахивает на фильмы категории B, особенно во второй половине: мол, главная интрига там уже раскрыта, действие проседает, клише напирают со всех сторон.

Как и в случае «Блокбастера», критики ворчат, что режиссёрский замысел (здесь — социальная сатира на общественную палитру типажей и людской эгоизм) плоховато считывается, слишком забит угождением массовому зрителю.

Жил-был кот Режиссёр Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма В ролях Сандаю Докумамущи, Арата Фурута, Мао Иноэ, Нана Мизуки, Рио Сасаки, Рёхей Сузуки, Юка Терасаки Критиканство 50% IMDb 6,8

Ня или не ня — вот в чём вопрос. С одной стороны, японская анимация, история про котиков, опытные сэйю актёры озвучания. C другой, вместо привычного 2D здесь низкобюджетное 3D и тотальная простота.

«Жил-был кот», завершающий наш обзор фильмов 13 июля 2017 года, основан на серии детских книг за авторством Хироши Сайто. Серия стартовала в 1987 году и с тех пор продалась более чем миллионом копий. Судя по всему, первоисточник и экранизация ориентированы на самую юную аудиторию. Сюжет незатейлив: котёнок Рудольф случайно теряется и оказывается в чужом городе, где шефство над ним берёт матёрый котяра, прививающий ему принцип «Учиться, учиться и ещё раз учиться» — коты осваивают алфавит и листают книги в библиотеке. Не по возвышенным причинам, а по вполне прозаическим: чтобы читать вывески и объявления, повышая свои шансы подкормиться и не вляпаться в какую-нибудь неприятность. Но главное не причины, а сам посыл: «Учиться — это хорошо».

Один из двух режиссёров — Кунихико Юяма — собаку съел на «Покемонах». Второй — Микинори Сакакибара — гораздо менее опытен. Но из таких вводных даже гуру едва ли сумел бы выжать шедевр. Сюжет богат на воспитание, но беден на приключения. Посмотревшие отмечают, что в формате сериала идея ещё могла бы сработать (вспомним успешный «Милый дом Чии», тоже рассказывавший про котёнка-потеряшку), но для полнометражного фильма слишком неуклюжа.

Словом, на этой неделе в малых премьерах обошлось без смачного ударения в грязь лицом — но и взлёта к сияющим вершинам тоже нет.