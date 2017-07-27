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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Харрис сыграет главную роль в мини-сериале HBO о ядерной катастрофе

Кабельный канал HBO в сотрудничестве со Sky Television запустил в разработку пятисерийный мини-сериал «Чернобыль», главную роль в котором сыграет Джаред Харрис (фильмы «Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона», сериалы «Безумцы», «Корона»).

Это история об одной из самых страшных техногенных катастроф в современной истории — взрыве на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Драма расскажет о мужестве и самоотверженности людей, бросивших все силы на устранение последствий аварии. Джаред Харрис сыграет Валерия Легасова — советского учёного, отправленного Кремлём для выяснения причин трагедии.

Сценарий написал Крэйг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»), в режиссёрском кресле — Джоан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Кэролин Штраусс («Игра престолов»), Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Крисом Фраем («Люди»). Производство возглавили Sister Pictures и The Mighty Mint. Съёмки начнутся в следующем году в Литве.

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