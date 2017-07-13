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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

HBO и Джордж Мартин работают над экранизацией книги Ннеди Окорафор «Кто боится смерти»

Телеканал HBO продолжает поднимать всё более смелые темы в своих проектах. После таких хитов, как «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов», канал вместе с автором последнего Джорджем Р. Р. Мартином решил взяться за адаптацию бестселлера американской писательницы африканского происхождения Ннеди Окорафор «Кто боится смерти» (Who Fears Death).

Действие научно-фантастического романа 2010 года разворачивается в постапокалиптическом Судане, где классовое расслоение зашло настолько далеко, что общество делится не только по цвету, но даже по оттенку кожи. Светлокожие Нуру угнетают более темнокожих Океке. Девочку с кожей цвета песка, рождённую в результате насилия мужчины Нуру над женщиной Океке, называют Онесону, что в переводе с нигерийского языка игбо означает «Кто боится смерти». Повзрослев и обретя магические силы, она ставит своей целью отомстить отцу могущественному колдуну за судьбу своей матери.

Роман снискал множество мировых литературных премий, а его автор уважение и похвалу от коллеги по цеху Джорджа Мартина, который, однако, не станет лично адаптировать книгу для сценария постановки, а лишь поможет найти для этого достойную кандидатуру и выступит исполнительным продюсером проекта.

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Кто боится смерти
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