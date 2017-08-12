Телеовощи. Выпуск 184: На полуспущенных тормозах

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Собрано $508 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:02:50 —
|Новости
|00:59:53 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:10:49 —
|«Достать коротышку» — 1x01—02 (премьера)
|01:25:40 —
|«Товарищ детектив» — 1х01 (премьера)
|01:36:37 —
|«Как поступил бы Diplo?» — 1x01 (премьера)
|01:39:34 —
|«Гостевая книга» — 1x01 (премьера)
|01:41:02 —
|«Мистер Мерседес» — 1x01 (премьера)
|01:43:47 —
|«Жаркое американское лето» — 2x01 (премьера)
|01:45:07 —
|«Игра престолов» — 7x04
|02:02:17 —
|«Штамм» — 4x04
|02:04:18 —
|«Игроки» — 3x03
|02:06:54 —
|«Рик и Морти» — 3x03
|02:13:20 —
|«Охота на Унабомбера» — 1x03
|02:20:48 —
|«Стрелок» — 2x04
|02:22:46 —
|«Форс-мажоры» — 7x05
|02:26:38 —
|«Спасение» — 1x06
|02:31:53 —
|«Тёмная материя» — 3x10
|02:35:22 —
|«Последний магнат» — 1x02
|02:40:35 —
|«Озарк» — 1x06—08
|02:45:10 —
|«Проповедник» — 2x08
|02:47:30 —
|«Кровавые гонки» — 1x09
|02:51:23 —
|«Уилл» — 1x01—06
|02:57:28 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|03:00:46 —
|«Рэй Донован» — 3x05—08 (впечатления Михаила)
|03:07:44 —
|«Звёздный путь» — 1x01 (впечатления Юры)
|03:17:25 —
|«Банши» — 2x03—04 (впечатления Михаила)
|03:21:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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