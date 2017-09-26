The CW запускает ещё два сериала от Грега Берланти

Продюсер Грег Берланти («Стрела», «Ривердейл») — неиссякаемый источник сериальных продуктов телеканала The CW — запустил в разработку ещё два проекта.

Первый — безымянная спортивная драма по мотивам биографии профессионального игрока в американский футбол Спенсера Пейсингера — расскажет о парне из школьной футбольной команды округа Комптон, чей переход в команду-соперника из Беверли-Хиллз вызывает множество противоречий. Проект по сценарию Эйприл Блэр («Хроники Шаннары», «Царство») продюсирует игрок американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Роджерс.

Второй — эпическая история любви «Держись крепче» авторства Даны Стивенс («Безрассудный») — поведает о реинкарнации раненого солдата времён Гражданской войны США, проснувшегося в современном Чарлстоне. Стремительно забывая свою прошлую жизнь, герой вынужден разобраться в реалиях XXI века, выяснить отношения с новообретённой невестой, которую он впервые видит, и разузнать, что случилось с его любимой, оставшейся в веке XIX-м.

Берланти, разумеется, продюсирует оба проекта вместе с коллегой Сарой Шехтер. Производством займётся Warner Bros. TV.