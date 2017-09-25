Arrowverse разжилась новым кроссовером и супергероем-геем

В местном филиале ада под названием Arrowverse, активно развиваемом усилиями DC Comics и телеканала The CW при всяческой поддержке Грега Берланти, очередное эпическое событие — масштабный эпизод-кроссовер. Серия получила название «Кризис на Земле-Икс» (Crisis on Earth-X).

В мероприятии поучаствуют персонажи из всех уголков Arrowverse — из «Стрелы», «Супергёрл», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня». Супергерои объединятся в грандиозной битве против общего врага. Сражение состоится аккурат в день свадьбы Барри и Айрис.

А ещё в кроссовере появится лучистый супергерой-гей Рэй (The Ray), чьё настоящее имя Рэймонд Террил. Кроме ориентации примечателен разнообразными манипуляциями со светом и умением превращаться в чистую энергию. Сыграет его не так давно совершивший камингаут Рассел Тови («Куантико»). Вдобавок он озвучит этого персонажа в его сольном анимационном сериале Freedom Fighters: The Ray на CW Seed.

Исполнительными продюсерами выступают Марк Гуггенхайм и Эндрю Крайсберг. Производственный процесс курирует Warner Brothers TV.

В ознаменование события, которое пройдёт 27–28 ноября, художник Фил Хименез подготовил специальную обложку комикса: