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Первоисточники: screenrant.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Arrowverse разжилась новым кроссовером и супергероем-геем

В местном филиале ада под названием Arrowverse, активно развиваемом усилиями DC Comics и телеканала The CW при всяческой поддержке Грега Берланти, очередное эпическое событие — масштабный эпизод-кроссовер. Серия получила название «Кризис на Земле-Икс» (Crisis on Earth-X).

В мероприятии поучаствуют персонажи из всех уголков Arrowverse — из «Стрелы», «Супергёрл», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня». Супергерои объединятся в грандиозной битве против общего врага. Сражение состоится аккурат в день свадьбы Барри и Айрис.

А ещё в кроссовере появится лучистый супергерой-гей Рэй (The Ray), чьё настоящее имя Рэймонд Террил. Кроме ориентации примечателен разнообразными манипуляциями со светом и умением превращаться в чистую энергию. Сыграет его не так давно совершивший камингаут Рассел Тови («Куантико»). Вдобавок он озвучит этого персонажа в его сольном анимационном сериале Freedom Fighters: The Ray на CW Seed.

Исполнительными продюсерами выступают Марк Гуггенхайм и Эндрю Крайсберг. Производственный процесс курирует Warner Brothers TV.

В ознаменование события, которое пройдёт 27–28 ноября, художник Фил Хименез подготовил специальную обложку комикса:

Постеры сериала «Флэш»
36 Обсудить
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Стрела Супергёрл Флэш Легенды завтрашнего дня
 
MIIB
Лучший комментарий
+31

в кроссовере появится лучистый супергерой-гей Рэй

Сыграет его, совершивший камингаут, Рассел Тови

Счастье-то какое. Надо так глубоко ко всему касту подходить. На роль какого-нибудь работника, нанимать актёра, у которого уже есть опыт в этой профессии, веганов должны играть исключительно веганы, никаких париков и графона - черноволосые роли для черноволосых. И главное - делать из каждого такого найма новость.
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