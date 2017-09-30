FOX готовит сиквел сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли

Телеканал FOX задумал проект о боевых искусствах под названием «Кунг-фу» — многосерийный сиквел сериала 70-х за авторством Эда Спилмана с Дэвидом Кэррадайном в главной роли. Заказаны съёмки пилотного эпизода драмы, где главная роль отведена женщине.

Оригинальный сериал рассказывал о приключениях шаолиньского монаха Квай Ченг Кейна (Кэррадайн) в его путешествии по Дикому Западу в поисках брата. Сиквел повествует о мастере боевых искусств Люси Ченг из буддийского монастыря, путешествующей по Америке 50-х в поисках похитителя её ребёнка. Знакомство главной героини с обаятельным ветераном Корейской войны Джейти Калленом, который хранит собственные тайны, позволяет ей продолжить поиски, по пути помогая всем, кто оказался в беде.

Сценарий пилотного эпизода написала Венди Мерикл («Стрела»), которая вдобавок выступает исполнительным продюсером проекта наряду с вездесущим Грегом Берланти («Флэш», «Легенды завтрашнего дня») и Сарой Шехтер. Все трое — давние коллеги по различным телепроектам. Производством займутся Warner Bros. TV и Berlanti Prods.