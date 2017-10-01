Новые сериалы 2–8 октября

Первая неделя октября не столь богата на премьеры и возвращения, как предыдущие семь дней, однако и сейчас зрителям будет из чего выбрать. Несколько новых комедий и очередной супергеройский боевик — на этот раз семейная драма о детях-мутантах «Одарённые».
Понедельник, 2 октября
боевик, приключения
В ролях Эми Экер, Шон Тил, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Блэр Редфорд
Приключенческий боевик повествует о скрывающейся от злобного правительства семье, воспитывающей детей с суперспособностями. Познакомившись за время своих скитаний с участниками широкой подпольной сети людей-мутантов, главные герои вливаются в их общую борьбу за выживание.
комедия
В ролях Марк Ферштейн, Линда Лавин, Эллиотт Гулд, Дэвид Уолтон, Лиза Лапира, Альберт Цай
Создатель Марк Ферштейн
Джош совсем недавно развёлся и снова живёт рядом со своей любящей семьёй: родителями и женатым братом. И всё бы хорошо, но ближайшие родственники будто никогда не слышали о том, что каждому человеку необходимы личное пространство и хоть чуть-чуть времени наедине с собой.
драма
В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой
Создатель Том Капинос
Процедурал, основанный на одноимённом комиксе от Vertigo, сфокусирован на повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, который, заскучав, покидает свои владения и отправляется пожить в Лос-Анджелесе. Там он, каким-то невероятным образом проникшись альтруизмом, намерен помогать полиции в расследовании всяких преступлений.
Вторник, 3 октября
драма, комедия
В ролях Джейсон Риттер, Джоанна Гарсия Суишер, Кимберли Хеберт Грегори, Индия де Бофор, Дастин Ибарра, Джей Август Ричардс
Создатель Мишель Фазекас, Тара Баттерз
Это история хронического неудачника и эгоистичного придурка по имени Кевин, избранного Богом с целью спасти мир. После провалившейся попытки самоубийства главный герой хочет немного пожить у своей сестры-близнеца и её дочери, но сталкивается там с непредвиденной трудностью в лице воина божьего Иветт, чья священная миссия — вернуть Кевина на праведный путь и помочь ему обрести смысл жизни.
комедия
В ролях Брэндон Майкл Холл, Иветт Николь Браун, Леа Мишель, Бернард Дэвид Джонс, Марсель Спирс, Джиллиан Арменанте
Создатель Джереми Бронсон
Это история молодого рэпера Кортни Роуза, принявшего участие в выборах на пост мэра ради рекламы своего нового альбома и неожиданно победившего.
комедия
В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг
Создатель Нахнатчка Кхан
В основу сюжета легли одноимённые мемуары Эдди Хуанга. Юный Эдди фанатеет от хип-хопа и живёт вместе со своими родителями, переехавшими из Тайваня в пригород Орландо. Его отец держит в городе небольшой ресторанчик и одержим всем американским, а мать порой приходит в состояние натурального шока от знакомства с западной культурой. Но это не мешает им жить американской мечтой, не теряя связи со своей национальной культурой и самобытностью.
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.
комедия, семейный
В ролях Патриция Хитон, Нил Флинн, Чарли Макдермотт, Иден Шер, Аттикус Шаффер, Крис Кэттэн
Создатель Эйлин Хейлер, ДиЭнн Хэйлин
Cемья Хэки проживает в Индиане. Будни среднестатистической американской семьи с невысоким достатком наполнены попытками удержаться на плаву. Повествование ведётся от лица матери семейства, которая, несмотря на все сложности, всегда старается подбодрить близких и дать им надежду на осуществление самых невероятных мечтаний. Её дети совершенно не похожи друг на друга. Аксель обожает гонять в футбол, мечтательная Сью хочет прославиться, а Брик полностью погружён в чтение книг. Семья никогда не выезжала из родного города, но с ними постоянно случаются самые невероятные вещи. Фрэнки остаётся только утешаться тем, что бывает и хуже.
Четверг, 5 октября
триллер, мистика
В ролях Винсент Д'Онофрио, Эван Джогиа, Ким Коутс, Кристин Леман, Эллисон Джеймс, Сид Лаззара
Создатель Саймон Барри
События мистического триллера разворачиваются в захолустном городке на Аляске, наводнённом сверхъестественными силами. Главный герой — местный пария Роман Мерсер, вынужденный перебороть предубеждения горожан и справиться с собственными демонами, ведь только так он сможет взять под контроль давно подавляемые сверхспособности и спасти жителей от нашествия призраков.
фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
В центре сюжета окажется Ванесса Хельсинг — дочь известного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Она, воскреснув в будущем, обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как положено в таких случаях, единственная надежда измученного человечества на спасение.
драма
В ролях Керри Вашингтон, Коламбус Шорт, Дэрби Стэнчфилд, Кэти Лоус, Гильермо Диас, Джефф Перри
Создатель Шонда Раймс
Оливия Поуп — специалист по связям с общественностью. Когда-то она работала на самого президента США. Теперь она создает своё агентство, которое будет заниматься решением всевозможных проблем. Это своего рода антикризисный штаб для известных и высокопоставленных лиц, проблемы которых необходимо устранить прежде, чем они станут известны средствам массовой информации и обществу.
Пятница, 6 октября
драма, мистика, триллер
В ролях Марио Ван Пиблз
В центре истории — семья Мозли из городка в предместьях Нового Орлеана, владеющая единственным в округе домом для проведения гражданских панихид. Вдобавок члены семейства являются хранителями истории этих мест и всех тёмных секретов его обитателей. Городок славится обилием домов с привидениями, кладбищ, чудаков всех мастей и богат на паранормальные явления и всякие ужасы, многие из которых связаны с орудовавшим там в незапамятные времена безжалостным злодеем.
драма, фэнтези
В ролях Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон, Лана Паррия, Джошуа Даллас, Эйон Бэйли, Джаред Гилмор
Создатель Эдвард Китсис, Адам Хоровиц
Сюжет разворачивается в двух параллельных мирах — современном и сказочном. Беззаботная жизнь Эммы Свон резко меняется после того, как её десятилетний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. Мальчик нисколько не сомневается, что наряду с нашим существует ещё и другой, сказочный мир. И вот Эмма появляется в уютном и загадочном городке Сторибрук...
Воскресенье, 8 октября
драма
В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер
Создатель Барбара Холл
Главная героиня, недавно назначенная на пост госсекретаря Штатов, вынуждена ежедневно сталкиваться с проблемами государственного масштаба, да ещё и как-то налаживать свою личную жизнь.
комедия, криминал
В ролях Крис О'Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджес, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд
Десятая серия под названием Blue Pages станет заключительной для первого сезона чёрной комедии. В августе кабельный канал Epix продлил сериал на второй сезон.
драма, боевик, фантастика
В ролях Рона Митра, Эрик Дэйн, Адам Болдуин, Трэвис Ван Винкл, Михаэлла Макманус, Алисса Диаз
Ключевые фигуры Майкл Бэй, Джек Бендер
Четвёртый сезон сериала завершится десятым эпизодом под названием Endgame. В прошлом году кабельный канал TNT продлил проект на пятый сезон.