Новые сериалы 2–8 октября

Сезон 9

ABC

Cемья Хэки проживает в Индиане. Будни среднестатистической американской семьи с невысоким достатком наполнены попытками удержаться на плаву. Повествование ведётся от лица матери семейства, которая, несмотря на все сложности, всегда старается подбодрить близких и дать им надежду на осуществление самых невероятных мечтаний. Её дети совершенно не похожи друг на друга. Аксель обожает гонять в футбол, мечтательная Сью хочет прославиться, а Брик полностью погружён в чтение книг. Семья никогда не выезжала из родного города, но с ними постоянно случаются самые невероятные вещи. Фрэнки остаётся только утешаться тем, что бывает и хуже.