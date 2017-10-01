Новости сериалов — лучшее за неделю

FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол — а ещё действие перенесут из 70-х в современность.
Arrowverse разжилась новым кроссовером и супергероем-геем — эпическая битва с новым злодеем развернётся на свадьбе Барри и Айрис.
Disney не позволил ABC закрыть «Агентов Щ.И.Т.» — причины неясны, но возможно, телеканал недоволен рейтингами проекта.
Сериал «Мгла» остался без второго сезона — во всём виноваты ребрендинг и новая политика канала.
Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов» — правда, снимать заключительные эпизоды ему не доверят.
Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти» — божится, что творческая команда настроена работать серьёзно и без перебоев.
Новеллу «Н» Стивена Кинга превратят в сериал — правда, под другим названием.
Amazon экранизирует «Мир-Кольцо» Ларри Нивена — и вдобавок перенесёт на малые экраны «Лавину» Нила Стивенса.
«Острые козырьки» — трейлер четвёртого сезона — дата возвращения гангстерской драмы пока неизвестна.
«Другой мир» отправляется на телеэкраны — Лен Уайзман будет приглядывать за потенциальным сериалом из продюсерского кресла.