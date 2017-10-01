Новости сериалов — лучшее за неделю

FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол — а ещё действие перенесут из 70-х в современность.

Arrowverse разжилась новым кроссовером и супергероем-геем — эпическая битва с новым злодеем развернётся на свадьбе Барри и Айрис.

Disney не позволил ABC закрыть «Агентов Щ.И.Т.» — причины неясны, но возможно, телеканал недоволен рейтингами проекта.

Сериал «Мгла» остался без второго сезона — во всём виноваты ребрендинг и новая политика канала.

Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов» — правда, снимать заключительные эпизоды ему не доверят.

Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти» — божится, что творческая команда настроена работать серьёзно и без перебоев.

Новеллу «Н» Стивена Кинга превратят в сериал — правда, под другим названием.

Amazon экранизирует «Мир-Кольцо» Ларри Нивена — и вдобавок перенесёт на малые экраны «Лавину» Нила Стивенса.

«Острые козырьки» — трейлер четвёртого сезона — дата возвращения гангстерской драмы пока неизвестна.