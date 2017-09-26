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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Другой мир» отправляется на телеэкраны

Производственная компания Лена Уайзмана Sketch Films приступает к разработке многосерийного «Другого мира». В качестве пристанища для потенциального сериала авторы присматривают премиальный кабельный канал или потоковый сервис.

Кинофранчайз в жанре тёмного фэнтези о крайне непростых взаимоотношениях вампиров и оборотней стартовал в 2003 году. В центре повествования первого фильма серии — вампир Селин в исполнении Кейт Бекинсейл, истребляющая ликанов, будто бы сгубивших всю её семью. Но вскоре шокирующая правда о прошлом выходит наружу.

О чём будет рассказывать телевизионная версия «Другого мира», пока неясно. Проект находится на самых ранних стадиях разработки. Но, по словам Уайзмана, сериал будет куда более мрачным, чем кинокартины.

Лен Уайзман выступит в качестве исполнительного продюсера проекта наряду с партнёрами по киновселенной «Тёмного мира» Томом Розенбрегом, Гари Лучези и Эриком Ридом. Производством наряду со Sketch Films займутся Lakeshore Entertainment и Sony TV.

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