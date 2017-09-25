«Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении» — трейлер

Восьмисерийная полицейская комедия «Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении» от YouTube Red разжилась полноценным трейлером. Премьера сериала состоится 25 октября.

Главный герой комедийного процедурала — Райан Хансен («Вероника Марс») в исполнении самого себя возьмётся помогать полиции Лос-Анджелеса расследовать преступления, используя собственные профессиональные навыки. Детектива и напарницу Хансена сыграет Самира Уайли («Рассказ служанки»).

В отдельных эпизодах сериала появятся Джоэл Макхейл, Кристен Белл, Джон Крайер и другие знаменитости, которые также сыграют самих себя.

Режиссирует по собственному сценарию Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Полтора шпиона»). Исполнительными продюсерами вступают Тёрбер, Скотт Стубер, Бо Бауман, Крися Плонка и Трэйси Бейрд. Производственный процесс контролируют Lagardere Sports, Pensole и Hollywoodlaundromat.com.