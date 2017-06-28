YouTube Red заказал съёмки фантастического триллера «Импульс»

В прошлом октябре видеосервис YouTube Red запустил в разработку в числе прочих оригинальных художественный сериалов проект «Импульс» и вот теперь дозрел до заказа полноценного первого сезона.

Научно-фантастический триллер является свободной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». История повествует о приключениях шестнадцатилетней бунтарки Генри в исполнении Мэдди Хассон («Гримм», «Искатель»), которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.

Наряду с Хассон в актёрский состав сериала вошли Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крейг Арнольд и Дэвид Джеймс Эллиотт.

Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна») выступает режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Над сценарием работают Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвитч («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Производственный процесс на контроле у Universal Cable Productions и Hypnotic. Премьера сериала запланирована на следующий год.