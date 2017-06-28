 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 6 Ноль кадров в секунду. Выпуск 166: День, когда DC победила HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела Дата выхода и цена Xbox One X
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

YouTube Red заказал съёмки фантастического триллера «Импульс»

В прошлом октябре видеосервис YouTube Red запустил в разработку в числе прочих оригинальных художественный сериалов проект «Импульс» и вот теперь дозрел до заказа полноценного первого сезона.

Научно-фантастический триллер является свободной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». История повествует о приключениях шестнадцатилетней бунтарки Генри в исполнении Мэдди Хассон («Гримм», «Искатель»), которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.

Наряду с Хассон в актёрский состав сериала вошли Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крейг Арнольд и Дэвид Джеймс Эллиотт.

Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна») выступает режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Над сценарием работают Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвитч («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Производственный процесс на контроле у Universal Cable Productions и Hypnotic. Премьера сериала запланирована на следующий год.

2 Обсудить
Темы
 
Импульс
 25 июняYouTube Red готовит комедийный процедурал с Райаном Хансеном 19 октября 2016 годаДэн Хармон продюсирует комедию про киберспорт для YouTube
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Мина» — трейлер
 
Кино Постер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Игры Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Телеовощи. Выпуск 63: Большой
 
Кино Трейлер фильма «Бэтмен против Супермена» с рейтингом R
 
Кино Два промо-ролика фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика