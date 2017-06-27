Кабельный канал AMC выпустил тизер 10-серийного четвёртого сезона сериала «Остановись и гори» с датой выхода — драма вернётся на телеэкраны 19 августа. Премьера сезона будет двухсерийной.

История повествует о зарождении эры персональных компьютеров в 80-е годы прошлого века. Стремление одного из бывших сотрудников компании IBM создать собственный компьютер приводит к череде интересных знакомств. Идея создать нечто абсолютно новое сводит его с невероятно талантливой девушкой-кодером и не менее талантливым инженером. Вместе они попытаются воплотить общую мечту в жизнь. Заключительный сезон расскажет о том, как живётся главным героям в начале 90-х — в эпоху появления интернета и первых веб-браузеров.

В четвёртом сезоне «Замри и гори» к своим ролям вернутся Скут Макнэйри, Ли Пейс, Керри Бише, Маккензи Дэвис и Тоби Хасс. Создателями, исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта выступают Кристофер Кентвелл и Кристофер С. Роджерс.