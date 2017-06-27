Культовый цикл научно-фантастических романов Айзека Азимова «Академия», в других вариантах перевода известный как «Основание», «Фундамент», «Фундация» и «Основатели», может отправиться на телеэкраны. По информации портала Deadline, в производственный процесс включилась приобретшая права на экранизацию студия Skydance Television («Манхэттен»), а также Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали») и Джош Фридман («Война миров», «Терминатор: Битва за будущее»).

«Академия» Айзека Азимова начиналась как серия коротких рассказов, впервые увидевших свет в 1942 году в издании Astounding Magazine, и разрослась до масштабной космосаги из семи книг. Первоначальная трилогия позже обзавелась четырёхтомным дополнением, две книги из которого являются предысторией, а ещё две — продолжением. Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи — союзе заселённого землянами множества планет — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Предпринималось несколько попыток перенести монументальную «Академию» Азимова на большие и малые экраны, но все они терпели крах. Удастся ли справиться с эпическим полотном Гойеру и Фридману, покажет время. По слухам, в разработку уйдёт основная трилогия, состоящая из романов «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».