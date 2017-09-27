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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Новеллу «Н» Стивена Кинга превратят в сериал

Стивен Кинг и раньше не жаловался на отсутствие интереса к своему творчеству со стороны кино и телевидения, а после выхода на киноэкраны «Оно» и подавно. Нынче полку экранизируемых произведений Кинга снова прибыло — производственная компания Gaumont Television взялась перенести на малые экраны его новеллу под названием «Н» (N).

События многосерийного ужастика под названием «Восемь» разворачиваются в штате Мэн. В его окрестностях есть место, где стоят громадные камни, таящие в себе древний ужас, который может свести с ума любого, кто к ним приблизится. Летом 1992 года три подростка сумели спастись от живущего в камнях кошмара, но 25 лет спустя им предстоит снова с ним столкнуться.

Адаптацией литературного первоисточника займутся Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари («Человек-муравей и Оса»). Пилот срежиссирует Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет...», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Все трое выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Лоттой Лостен и Эрвином Стоффом.

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Восемь
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