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Стивен Кинг доверил «Касл-Рок» Дж. Дж. Абрамсу

Нынешний год пестрит экранизациями произведений Стивена Кинга: фильм по циклу романов «Тёмная башня» и планы на одноимённый сериал, долгожданное «Оно», телепроекты «Мгла» и «Мистер Мерседес» и, разумеется, сериал-антология «Касл-Рок» от Hulu.

В отличие от других «Касл-Рок» не является адаптацией какого-то конкретного произведения Кинга, а заполучил новый оригинальный сюжет в рамках кинговской вселенной. В основе сериала — истории и персонажи, так или иначе связанные с загадочным городком Касл-Рок, фигурирующим во многих работах автора.

Впрочем, сам мастер ужасов не будет лично заниматься написанием сценария. Сюжет он доверил исполнительному продюсеру проекта Дж. Дж. Абрамсу, с которым находится в постоянном контакте и уже обсудил несколько интересных идей. По словам писателя, как минимум одна история, местом действия которой является Касл-Рок, точно найдёт своё место в антологии.

В проект записались Андре Холлэнд («Американская история ужасов»), Мелани Лински («Вместе»), Билл Скарсгард («Взрывная блондинка»), Джейн Леви («Не дыши») и Сисси Спейсек («Родословная»). Первый из десяти эпизодов режиссирует Майкл Аппендаль («Легион»). Производство курируют Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Дата премьеры пока не определена.

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