Парижская конференция Sony и 15 месяцев PS+ по цене года

Пара новостей пришла к нам из стана издательства Sony.

Во-первых, стало известно, что вместо конференции на выставке Gamescom (стартующей уже на следующей неделе) японская корпорация устроит отдельное мероприятие в середине осени: Paris Games Week. Вот там найдётся время и для конференции — она стартует 30 октября в 18:00 по московскому времени. Что именно Sony покажется на этой выставке остаётся лишь гадать, но мы всё-таки надеемся увидеть хотя бы парочку интересных анонсов, которых нам так недоставало на E3.

Во-вторых, перед осенним подорожанием подписки PlayStation Plus издательство решило дать всем желающим ещё один шанс (и повод) оформить-таки годовую подписку заранее: до 29 августа по цене двенадцати месяцев (3200 рублей) продают сразу пятнадцать.

К слову, если поторопиться, то можно успеть оформить подписку PlayStation Plus до окончания летней распродажи в PSN (она закончится 16 числа) и успеть приобрести пару-тройку игр с дополнительной скидкой.