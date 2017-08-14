Projekt 1514 — тизер нового проекта от Bandai Namco

Издательство Bandai Namco продолжает запускать новые игровые серии. Так, сегодня оно объявило о работе над Projekt 1514 — творением, которое пока не получило даже собственного имени, но уже может похвастаться дебютным тизером.

Projekt 1514 создаётся силами студии Dimps, за свою продолжительную карьеру работавшей и над кучей «Соников», и над разными файтингами (включая Street Fighter V), и над Freedom Wars — созданным на деньги Sony постапокалиптическим клоном Monster Hunter. Следовательно, строить догадки о сути проекта по его разработчикам вряд ли стоит. Анонс от издателя же ограничивается расплывчатым «Поле боя, выстрелы и мрачная атмосфера являются основными элементами небольшого видеофрагмента. Но что это за мир? За что они сражаются?» — тоже не слишком информативно.

Так что остаётся смотреть ролик и ждать первых полноценных деталей.