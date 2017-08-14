 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Сериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера BioWare Montreal пришёл конец Сэмюэл Л. Джексон сыграет в криминальном триллере «Старик» «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Projekt 1514 — тизер нового проекта от Bandai Namco

Издательство Bandai Namco продолжает запускать новые игровые серии. Так, сегодня оно объявило о работе над Projekt 1514 — творением, которое пока не получило даже собственного имени, но уже может похвастаться дебютным тизером.

Projekt 1514 создаётся силами студии Dimps, за свою продолжительную карьеру работавшей и над кучей «Соников», и над разными файтингами (включая Street Fighter V), и над Freedom Wars — созданным на деньги Sony постапокалиптическим клоном Monster Hunter. Следовательно, строить догадки о сути проекта по его разработчикам вряд ли стоит. Анонс от издателя же ограничивается расплывчатым «Поле боя, выстрелы и мрачная атмосфера являются основными элементами небольшого видеофрагмента. Но что это за мир? За что они сражаются?» — тоже не слишком информативно.

Так что остаётся смотреть ролик и ждать первых полноценных деталей.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Projekt 1514
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
E3-2015: Конференция Sony — отчёт и подкаст
 
Рецензия на игру Inside
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 87
 
Кино Трейлер фильма «Человек-муравей»
 
Кино Фантастический сюжет и место его обитания
 
Кино Промо-арт фильма «Отряд самоубийц»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика