Новые сериалы 14–20 августа

Наиболее пристальное внимание многих зрителей на неделе достанется, конечно, марвеловскому кроссоверу «Защитники». А ещё ближайшие семь дней порадуют стартом финального сезона технодрамы «Остановись и гори». Вдобавок на экраны выходят американский ситком «Марлон» и британская комедия «Шарлатаны».
Понедельник, 14 августа
боевик, драма, фэнтези
В ролях Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Мэттью Даддарио, Гарри Шам мл., Айзая Мустафа
Создатель Эд Дектер, Кассандра Клэр
Второй сезон подростковой фэнтези-мелодрамы завершится двадцатым эпизодом под названием Beside Still Water. В апреле сериал продлили на третий сезон.
драма, научная фантастика
В ролях Эмма Ишта, Кайл Харрис, Сола Бэмис, Росс Курт Ле, Эллисон Скальотти, Камерон Бриттон
Создатель Джефф Шехтер
Десятый эпизод под названием Maternis завершит третий сезон сериала. Канал Freeform пока не решил, что делать с проектом дальше.
Вторник, 15 августа
комедия
В ролях Мэттью Бэйнтон, Рори Киннир, Том Басден, Лидия Леонард, Руперт Эверетт
События развернутся в викторианскую эпоху, когда медицина пребывала в зачаточном состоянии, а доктора с равной степенью вероятности исцеляли и гробили своих пациентов, вдобавок зачастую ставя эксперименты как на себе, так и на коллегах. Сериал с юмором расскажет о периоде в хирургии, когда операционные театры были местом спектаклей, выпендрёжа и громких провалов.
Среда, 16 августа
комедия, семейный
В ролях Марлон Уайанс, Эссенс Аткинс, Нотлим Тейлор, Амир О'Нил, Бреша Уэбб, Диалло Риддл
Частично основанный на событиях из жизни актёра Марлона Уайанса ситком повествует о любящем, но отказывающемся взрослеть отце двоих детей, от воспитания которых он не намерен отказываться, пусть с женой они и развелись. Впрочем, он и с супругой не готов расстаться, поэтому постоянно «забывает», что они больше не вместе. Что бы ни происходило в жизнях всех четверых, Марлон продолжает вести себя так, будто они до сих пор одна семья.
Пятница, 18 августа
драма, боевик, фантастика
В ролях Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майк Колтер, Финн Джонс, Сигурни Уивер, Розарио Доусон
Сериал-кроссовер расскажет о том, как уличные герои-борцы с преступниками Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак объединяться в команду для общей миссии.
Суббота, 19 августа
драма
В ролях Ли Пейс, Скут Макнэйри, Керри Бише, Маккензи Дэвис, Чарльз Кэйси, Бьянка Малино
Создатель Кристофер Кентвелл, Кристофер С. Роджерс
Сюжет разворачивается в начале 1980-х и рассказывает о том периоде, когда персональные компьютеры получили широкое распространение. Главные герои — мечтатель, инженер и вундеркинд — работают над инновациями, способными пошатнуть положение тогдашних корпоративных гигантов.
Воскресенье, 20 августа
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Стивен Мэнген, Тэмзин Грег, Джон Панкоу, Кэтлин Роуз Перкинс, Мирша Монро
Создатель Дэвид Крейн, Джеффри Кларик
Голливудские продюсеры предлагают успешным британским сценаристам Шону и Беверли Линкольнам переехать в Лос Анджелес, чтобы заняться созданием американского ремейка их хита. Пара опрометчиво соглашается, не подозревая, что из их интеллектуальной комедии про высоколобого профессора получится форменное сумасшествие с Мэттом Лебланом в главной роли.
драма, боевик, фантастика
В ролях Рона Митра, Эрик Дэйн, Адам Болдуин, Трэвис Ван Винкл, Михаэлла Макманус, Алисса Диаз
Ключевые фигуры Майкл Бэй, Джек Бендер
По земному шару расползлась эпидемия смертельного заболевания, которая уничтожила 80% населения планеты. Экипажу ушедшего в открытое море эсминца удалось избежать заражения. Теперь на их плечи легла ответственность за спасение всего человечества.