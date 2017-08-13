Новые сериалы 14–20 августа

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NBC

Частично основанный на событиях из жизни актёра Марлона Уайанса ситком повествует о любящем, но отказывающемся взрослеть отце двоих детей, от воспитания которых он не намерен отказываться, пусть с женой они и развелись. Впрочем, он и с супругой не готов расстаться, поэтому постоянно «забывает», что они больше не вместе. Что бы ни происходило в жизнях всех четверых, Марлон продолжает вести себя так, будто они до сих пор одна семья.