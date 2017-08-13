 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 8 «Твоё имя» — дублированный трейлер ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Сэмюэл Л. Джексон сыграет в криминальном триллере «Старик» Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 14–20 августа

Наиболее пристальное внимание многих зрителей на неделе достанется, конечно, марвеловскому кроссоверу «Защитники». А ещё ближайшие семь дней порадуют стартом финального сезона технодрамы «Остановись и гори». Вдобавок на экраны выходят американский ситком «Марлон» и британская комедия «Шарлатаны».

Понедельник, 14 августа

 
Конец сезона2
Freeform
Сумеречные охотники Shadowhunters

боевик, драма, фэнтези

В ролях Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Мэттью Даддарио, Гарри Шам мл., Айзая Мустафа

Создатель Эд Дектер, Кассандра Клэр

Второй сезон подростковой фэнтези-мелодрамы завершится двадцатым эпизодом под названием Beside Still Water. В апреле сериал продлили на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона3
ABC Family
Сшиватели Stitchers

драма, научная фантастика

В ролях Эмма Ишта, Кайл Харрис, Сола Бэмис, Росс Курт Ле, Эллисон Скальотти, Камерон Бриттон

Создатель Джефф Шехтер

Десятый эпизод под названием Maternis завершит третий сезон сериала. Канал Freeform пока не решил, что делать с проектом дальше.

Вторник, 15 августа

 
Премьера+
BBC Two
Шарлатаны Quacks

комедия

В ролях Мэттью Бэйнтон, Рори Киннир, Том Басден, Лидия Леонард, Руперт Эверетт

События развернутся в викторианскую эпоху, когда медицина пребывала в зачаточном состоянии, а доктора с равной степенью вероятности исцеляли и гробили своих пациентов, вдобавок зачастую ставя эксперименты как на себе, так и на коллегах. Сериал с юмором расскажет о периоде в хирургии, когда операционные театры были местом спектаклей, выпендрёжа и громких провалов.

Видео

Среда, 16 августа

 
Премьера+
NBC
Марлон Marlon

комедия, семейный

В ролях Марлон Уайанс, Эссенс Аткинс, Нотлим Тейлор, Амир О'Нил, Бреша Уэбб, Диалло Риддл

Частично основанный на событиях из жизни актёра Марлона Уайанса ситком повествует о любящем, но отказывающемся взрослеть отце двоих детей, от воспитания которых он не намерен отказываться, пусть с женой они и развелись. Впрочем, он и с супругой не готов расстаться, поэтому постоянно «забывает», что они больше не вместе. Что бы ни происходило в жизнях всех четверых, Марлон продолжает вести себя так, будто они до сих пор одна семья.

Видео

Пятница, 18 августа

 
Премьера+
Netflix
Защитники Marvel's The Defenders

драма, боевик, фантастика

В ролях Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майк Колтер, Финн Джонс, Сигурни Уивер, Розарио Доусон

Сериал-кроссовер расскажет о том, как уличные герои-борцы с преступниками Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак объединяться в команду для общей миссии.

Видео

Суббота, 19 августа

 
Сезон4
AMC
Остановись и гори Halt and Catch Fire

драма

В ролях Ли Пейс, Скут Макнэйри, Керри Бише, Маккензи Дэвис, Чарльз Кэйси, Бьянка Малино

Создатель Кристофер Кентвелл, Кристофер С. Роджерс

Сюжет разворачивается в начале 1980-х и рассказывает о том периоде, когда персональные компьютеры получили широкое распространение. Главные герои — мечтатель, инженер и вундеркинд — работают над инновациями, способными пошатнуть положение тогдашних корпоративных гигантов.

Видео

Воскресенье, 20 августа

 
Сезон5
Showtime
Эпизоды Episodes

комедия

В ролях Мэтт Леблан, Стивен Мэнген, Тэмзин Грег, Джон Панкоу, Кэтлин Роуз Перкинс, Мирша Монро

Создатель Дэвид Крейн, Джеффри Кларик

Голливудские продюсеры предлагают успешным британским сценаристам Шону и Беверли Линкольнам переехать в Лос Анджелес, чтобы заняться созданием американского ремейка их хита. Пара опрометчиво соглашается, не подозревая, что из их интеллектуальной комедии про высоколобого профессора получится форменное сумасшествие с Мэттом Лебланом в главной роли.

Видео

 
Сезон4
TNT
Последний корабль The Last Ship

драма, боевик, фантастика

В ролях Рона Митра, Эрик Дэйн, Адам Болдуин, Трэвис Ван Винкл, Михаэлла Макманус, Алисса Диаз

Ключевые фигуры Майкл Бэй, Джек Бендер

По земному шару расползлась эпидемия смертельного заболевания, которая уничтожила 80% населения планеты. Экипажу ушедшего в открытое море эсминца удалось избежать заражения. Теперь на их плечи легла ответственность за спасение всего человечества.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Призрак в доспехах» — первый отрывок
 
Аниме ЕВА-120: Два по цене одного
 
Телеовощи. Выпуск 35
 
Кино Премьеры фильмов 23 февраля 2017 года: «Защитники», «Вурдалаки» и другие
 
Кино Кадры со съёмок фильма «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа»
 
Кино Почему новые «Звёздные войны» получились именно такими, какими получились
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика