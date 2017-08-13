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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

Настало время бояться Дзюндзи Ито

В конце июня официальный сайт известного мастера нарисованных японских ужасов Дзюндзи Ито («Рыба») объявил о производстве анимационной экранизации одной из его работ… Что же, как оказалось, в телевизионный аниме-сериал превратят вовсе не единое произведение, а целый одиннадцатитомный сборник «Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» (Itou Junji Kessaku-shuu). Кроме того, в сериал попадут истории из другого сборника «Осколки ужаса» (Ma no Kakera), но какие именно — не уточняется.

Выход аниме намечен на зиму следующего года, режиссура и дизайн персонажей на совести Щинобу Тагащиры («Дьявольские любовники»), а производством займётся студия Deen.

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Коллекция шедевров Дзюндзи Ито (Itou Junji Kessaku-shuu)
 27 августа 2011 годаНемного про OVA 4 февраля 2012 годаТрейлер аниме «Рыба»
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