Настало время бояться Дзюндзи Ито

В конце июня официальный сайт известного мастера нарисованных японских ужасов Дзюндзи Ито («Рыба») объявил о производстве анимационной экранизации одной из его работ… Что же, как оказалось, в телевизионный аниме-сериал превратят вовсе не единое произведение, а целый одиннадцатитомный сборник «Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» (Itou Junji Kessaku-shuu). Кроме того, в сериал попадут истории из другого сборника «Осколки ужаса» (Ma no Kakera), но какие именно — не уточняется.

Выход аниме намечен на зиму следующего года, режиссура и дизайн персонажей на совести Щинобу Тагащиры («Дьявольские любовники»), а производством займётся студия Deen.