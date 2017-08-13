«Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано

Японская анимационная индустрия продолжает свою кампанию в поддержку употребления алкогольной продукции — на телевизионные экраны в 2018 году выходит экранизация ёнкомы Хино Харуто «Алкогольные посиделки» (Takunomi) про девушек и спиртные напитки.
Двадцатилетняя Мичиру Амацуки переезжает в Токио ради трудоустройства. Вселившись в женское общежитие, она находит трёх новых подруг: консультанта в магазине одежды, организатора свадеб и студентку. Это история об их жизнях, а также их беседах во время распития спиртного.
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Авторы
|Режиссёр
|Томоки Кобаящи
|«Амагами-2», «Сейрен»
|Сценарист
|Кацухико Такаяма
|«Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
|Дизайнер персонажей
|Щинпей Кобаящи
|«Город-замок Одуванчик»
|Композитор
|Масато Сузуки
|Студия
|Production IMS