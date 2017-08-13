«Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано

Японская анимационная индустрия продолжает свою кампанию в поддержку употребления алкогольной продукции — на телевизионные экраны в 2018 году выходит экранизация ёнкомы Хино Харуто «Алкогольные посиделки» (Takunomi) про девушек и спиртные напитки.

Двадцатилетняя Мичиру Амацуки переезжает в Токио ради трудоустройства. Вселившись в женское общежитие, она находит трёх новых подруг: консультанта в магазине одежды, организатора свадеб и студентку. Это история об их жизнях, а также их беседах во время распития спиртного.