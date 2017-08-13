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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано

Японская анимационная индустрия продолжает свою кампанию в поддержку употребления алкогольной продукции — на телевизионные экраны в 2018 году выходит экранизация ёнкомы Хино Харуто «Алкогольные посиделки» (Takunomi) про девушек и спиртные напитки.

Двадцатилетняя Мичиру Амацуки переезжает в Токио ради трудоустройства. Вселившись в женское общежитие, она находит трёх новых подруг: консультанта в магазине одежды, организатора свадеб и студентку. Это история об их жизнях, а также их беседах во время распития спиртного.

Авторы
Режиссёр Томоки Кобаящи «Амагами-2», «Сейрен»
Сценарист Кацухико Такаяма «Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
Дизайнер персонажей Щинпей Кобаящи «Город-замок Одуванчик»
Композитор Масато Сузуки
Студия Production IMS
 
 
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Видео Алкогольные посиделки (Takunomi)
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