Сборы фильмов в США за пятницу, 11 августа

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Проклятие Аннабель
Annabelle$ 15,03502$ 15,0
- 2Дюнкерк
Dunkirk$ 3,1−37,2%3762$ 145,4
- 3Реальная белка 2
The Nut Job 2: Nutty by Nature$ 3,04003$ 3,0
- 4Тёмная башня
The Dark Tower$ 2,3−70,2%3451$ 28,7
- 5Улётные девочки
Girls Trip$ 2,1−43,7%2303$ 92,7
- 6Эмоджи фильм
Emojimovie: Express Yourself$ 1,9−51,0%3219$ 58,9
- 7Человек-паук: Возвращение домой
Spider-Man: Homecoming$ 1,7−34,0%2607$ 302,1
- 8Стеклянный замок
The Glass Castle$ 1,71461$ 1,7
- 9Похищение
Kidnap$ 1,5−59,8%2418$ 15,7
- 10Взрывная блондинка
Atomic Blonde$ 1,3−47,7%2093$ 39,5