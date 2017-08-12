Успехи Tekken 7

В то время как Capcom жалуется на недостаточные продажи Street Fighter V, их друзья-конкуренты из Bandai Namco наслаждаются успехами Tekken 7.

Файтинг, вышедший 2 июня, за два с небольшим месяца разошёлся тиражом в 1,66 миллиона копий. Согласно планам издателя, в конечном итоге игру должны были копить 2,1 миллиона пользователей, и такими темпами достичь задуманной цифры должно быть несложно.

Tekken 7 вышла на PC, PS4 и Xbox One. Это первая часть серии, сделанная на Unreal Engine, а также последняя часть истории клана Мисима (ну, если авторы не передумают, само собой).