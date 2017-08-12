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Из планов студии Sony исчезли «Плохие парни 3»

Студия Sony обновила сетку своих премьер. И самое значимое событие — из списка релизов выпали «Плохие парни 3». Третья часть должна была выйти 9 ноября 2018 года, а теперь появится в прокате неизвестно когда. Откровенно говоря, мы бы не исключали возможности, что триквел сгинул навсегда. У него нет режиссёра, состояние сценария Джо Карнахана неизвестно, а исполнители главных ролей не молодеют. Жалко, конечно.

Экранизация комикса Silver & Black про двух супергероинь — Серебряную соболь и Чёрную кошку — премьеруется 8 февраля 2019 года. Ранее кино планировали показать широким народным массам в октябре 2018.

Комедия «Холмс и Ватсон» с Уиллом Ферреллом и Джон Си Райли выйдет 9 ноября 2018 года (да, вместо «Плохих парней 3»).

«Барби» — кино по мотивам линии кукол — переехало на 8 августа 2018 года. Говорят, что титульную роль может исполнить Энн Хэтэуэй, а режиссирует проект вроде как Алетея Джонс. Всё очень шатко.

Ну и продолжение блестящего триллера Дени Вильнёва «Убийца» под названием «Убийца 2: Солдат» обещают показать 29 июня 2018 года. Главными героями повествования станут персонажи Джоша Бролина и Бенисио дель Торо.

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Темы
 
Плохие парни 3
 5 августа 2015 годаКогда выйдут «Плохие парни 3» и даже «Плохие парни 4»
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