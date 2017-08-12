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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Тонкоцу рамен из Хакаты» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной экранизации городского фэнтези «Тонкоцу рамен из Хакаты» (Hakata Tonkotsu Ramens) объявил авторский состав, возглавляемый режиссёром «Макросса Дельты», а также сэйю главных героев.

Авторы
Режиссёр Кендзи Ясуда «Макросс Дельта», «Перекрёстки чужого города»
Сценарист Щёго Ясукава «Небесный Альдерамин», «Кухня Сомы»
Дизайнер персонажей Хидеки Иноуе «Перекрёстки чужого города», «М3: Эта чёрная сталь»
Композитор Котаро Накагава «Код Гиасс: Восставший Лелуш», «Школа-тюрьма»
Студия Satelight

Сэйю
Седзи Баба Дайсуке Оно Сэй Ханда в «Баракамоне», Хейвадзима Щизуо в «Дюрараре!»
Линь Сяньмин Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Энокида Юске Кобаящи Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Юичи Накамура Грэй в «Фэйри Тэйл»
Дайске Намикава Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль»

История разворачивается в торговой части крупного портового города Фукуока под названием Хаката. С виду это место кажется мирным, но в действительности является пристанищем для разного рода преступников. В Хакате бок о бок живут профессиональные киллеры, информаторы, детективы, мстители, пыточных дел мастера и многие другие не слишком приятные личности. А местная городская легенда гласит, что где-то здесь обитает «убийца профессиональных убийц»...

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Тонкоцу рамен из Хакаты (Hakata Tonkotsu Ramens)
 10 июля«Тонкоцу рамен из Хакаты» — анонс
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«Тонкоцу рамен из Хакаты» — анонс

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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