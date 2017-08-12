«Тонкоцу рамен из Хакаты» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной экранизации городского фэнтези «Тонкоцу рамен из Хакаты» (Hakata Tonkotsu Ramens) объявил авторский состав, возглавляемый режиссёром «Макросса Дельты», а также сэйю главных героев.
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Авторы
|Режиссёр
|Кендзи Ясуда
|«Макросс Дельта», «Перекрёстки чужого города»
|Сценарист
|Щёго Ясукава
|«Небесный Альдерамин», «Кухня Сомы»
|Дизайнер персонажей
|Хидеки Иноуе
|«Перекрёстки чужого города», «М3: Эта чёрная сталь»
|Композитор
|Котаро Накагава
|«Код Гиасс: Восставший Лелуш», «Школа-тюрьма»
|Студия
|Satelight
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Сэйю
|Седзи Баба
|Дайсуке Оно
|Сэй Ханда в «Баракамоне», Хейвадзима Щизуо в «Дюрараре!»
|Линь Сяньмин
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
|Энокида
|Юске Кобаящи
|Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Юичи Накамура
|Грэй в «Фэйри Тэйл»
|Дайске Намикава
|Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль»
История разворачивается в торговой части крупного портового города Фукуока под названием Хаката. С виду это место кажется мирным, но в действительности является пристанищем для разного рода преступников. В Хакате бок о бок живут профессиональные киллеры, информаторы, детективы, мстители, пыточных дел мастера и многие другие не слишком приятные личности. А местная городская легенда гласит, что где-то здесь обитает «убийца профессиональных убийц»...