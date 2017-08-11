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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Триллер «Крэш и Бёрн» от Hulu пополнил кастинг-лист четырьмя молодыми актёрами

Многосерийный триллер «Крэш и Бёрн» от потокового сервиса Hulu разом обзавёлся исполнителями всех главных ролей. Начинающий актёр Алекс Фицалан («Слендермен») встретится на съёмочной площадке с более опытными коллегами — Себастьяном Чаконом («Мистер Робот»), Алексом Вульфом («Развод») и Камилой Перес («Готэм»).

Экранизация одноимённого бестселлера Майкла Хассана поведает о жизни подростков из неблагополучного пригорода. Один из них — обаятельный парень Стив Ньюман (Алекс Фицалан) — прославился как храбрец, предотвративший стрельбу в их школе. Отец советует парню написать книгу о своём героическом поступке, в надежде, что это поможет сыну поступить в престижный колледж.

Но всё не так просто, как видится со стороны, особенно для Стива. Ведь к делу причастен его приятель Дж. Р. Лопес (Себастьян Чакон), а также их бывший общий друг Габриэль (Алекс Вульф), который, узнав о книге, решает обнародовать собственную версию трагических событий.

Камила Перес сыграет роль старшей сестры Лопеса Роксаны, ставшей связующим звеном в судьбах троих парней, когда их сложные характеры приводят к взрывоопасной ситуации.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Аарон Зелман («Убийство», «Схватка»). Он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Майклом Диннером («Хитрый Пит»). Производством заведует Sony Pictures TV.

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Подкасты
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