Кабельный канал USA продлил на третий сезон сериал «Королева юга». Каждый новый эпизод собирает у экранов 2 млн зрителей, удерживая сериал на вершине четвергового кабельного топа в ключевом демо «18–49 лет». Это ли не повод отложить расставание с проектом как минимум на год?

Основанная на одноимённом романе-бестселлере Артуро Переса-Реверте криминальная драма повествует о мексиканке Терезе Мендозе (Элис Брага), которая после смерти бойфренда-драгдиллера перебирается в Штаты. Готовясь дать отпор идущим по её пятам убийцам, Тереза начинает восхождение к вершине наркокартеля, где состоял её покойный парень. Прототипом главной героини для автора литературного первоисточника послужила колумбийская наркобаронесса Гризельда Бланко

Шоураннером третьего сезона «Королевы юга» значится Натали Чайдес («Терминатор: Битва за будущее», «12 обезьян»). Вдобавок она выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Дэвидом Т. Фрэндли и Панчо Мэнсфилдом. В производственном процессе участвуют Universal Cable Productions и Fox 21 Television Studios. Финальный эпизод второго сезона выйдет 31 августа, а премьера третьего состоится в следующем году.