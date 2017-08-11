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Первоисточник: www.thearnoldfans.com Прямая ссылка на новость:

Арнольд Шварценеггер сыграет прототип Терминатора в новом фильме

Похоже, режиссёр Джеймс Кэмерон раскрыл важную сюжетную часть следующего «Терминатора». По счастливой случайности, этим и объясняется необходимость в Арнольде Шварценеггере:

Я часто задумывался, а почему плохой T-800 из первой части выглядел, как Арнольд? Должна же быть веская причина. Тут меня озарило — ведь у них наверняка был прототип. Конкретный парень, чьё ДНК использовали для производства внешнего органического слоя и в какой-то момент этот человек реально существовал. И теперь главный вопрос — чем так важен именно этот индивид для Скайнета и почему он выбрал его? Может быть, у них был целый склад с Терминаторами и похожая на Арнольда модель была ближе всего у выхода к центру по темпоральному перемещению, а все остальные выглядели иначе. Я часто задавал себе эти вопросы, но никто не знал ответов...Будьте наготове. Мы сейчас серьёзно обсуждаем постановку новых «Терминаторов», возможно, выйдет новая трилогия.

Похоже, участь Арнольда решена — он будет играть человека (как в вырезанной сцене из «Терминатора 3»). К слову, Арнольд подтвердил, что готовится к съёмкам уже в марте 2018 года.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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