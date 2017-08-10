Даровитое семейство Скарсардов продолжает успешную оккупацию больших и малых экранов — Густаф Скарсгард (фильмы «Кон-Тики», «Путь домой», сериал «Викинги») примкнул к актёрскому составу второго сезона «Мира Дикого Запада». Наряду с ним во второй сезон технотриллера записались Фарес Фарес («Тиран») и Бетти Гэбриел («Прочь»).

Во втором сезоне научно-фантастического вестерна HBO о парке-аттракционе будущего, где однажды всё пошло кувырком, Густаф Скарсгард сыграет «белого воротничка» Карла Стрэнда, приспособленного к работе в полевых условиях. Фарес перевоплотится в Антуана Косту — эксперта в области технологий с объективным взглядом на ситуацию. Гэбриел досталась роль сотрудницы, пытающейся навести порядок в парке.

Ранее актёрский ансамбль сериала пополнили Джонатан Такер, Нил Джексон и Катя Херберс. В первом сезоне снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Сидсе Бабетт Кнудсен, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Бен Барнс, Анджела Сарафян, Люк Хемсворт, Клифтон Коллинз-младший, а также официально завяленные на второй сезон Талула Райли и Луис Хертэм.

Шоураннерами проекта остаются Джонатан Нолан («Интерстеллар», «Подозреваемый») и Лиза Джой («Мёртвые до востребования»); они же выступают исполнительными продюсерами наравне с Брайаном Бурком и Дж. Дж. Абрамсом. Производством заведует The Warner Bros. Television. Съёмки 10-серийного продолжения начались в июле. Премьера запланирована на следующий год.