Многосерийная драма «Романовы» за авторством Мэттью Вайнера («Безумцы», «Клан Сопрано») заманила в свой актёрский состав Аарона Экхарта (фильмы «Тёмный рыцарь», «Чудо на Гудзоне»). Он появится в одном из эпизодов сериала в качестве приглашённой звезды.

Драматическая антология расскажет восемь отдельных историй о наших современниках из различных уголков земного шара, считающих себя потомками императорской семьи Романовых.

Наряду с Аароном Экхартом в кастинг-лист проекта вошли коллеги по «Безумцам» Кристина Хендрикс и Джон Слэттери, а также Изабель Юппер («Она»), Джек Хьюстон («Подпольная империя»), Аманда Пит («Брокмайр») и Марта Келлер. Поскольку сюжетных подробностей авторы проекта не разглашают, до сих пор неясно, каких персонажей воплотят на экране актёры.

Многостаночник Вайнер числится создателем, сценаристом, режиссёром сериала, а также исполнительным продюсером наряду с Семи Челлас, Харви Вайнштейном и Дэвидом Глассером. Производственный процесс курирует Amazon Studios в сотрудничестве с Weinstein Television. Премьера драмы состоится в следующем году на потоковом сервисе Amazon.