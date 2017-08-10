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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Аарон Экхарт сыграет в «Романовых» Мэттью Вайнера

Многосерийная драма «Романовы» за авторством Мэттью Вайнера («Безумцы», «Клан Сопрано») заманила в свой актёрский состав Аарона Экхарта (фильмы «Тёмный рыцарь», «Чудо на Гудзоне»). Он появится в одном из эпизодов сериала в качестве приглашённой звезды.

Драматическая антология расскажет восемь отдельных историй о наших современниках из различных уголков земного шара, считающих себя потомками императорской семьи Романовых.

Наряду с Аароном Экхартом в кастинг-лист проекта вошли коллеги по «Безумцам» Кристина Хендрикс и Джон Слэттери, а также Изабель Юппер («Она»), Джек Хьюстон («Подпольная империя»), Аманда Пит («Брокмайр») и Марта Келлер. Поскольку сюжетных подробностей авторы проекта не разглашают, до сих пор неясно, каких персонажей воплотят на экране актёры.

Многостаночник Вайнер числится создателем, сценаристом, режиссёром сериала, а также исполнительным продюсером наряду с Семи Челлас, Харви Вайнштейном и Дэвидом Глассером. Производственный процесс курирует Amazon Studios в сотрудничестве с Weinstein Television. Премьера драмы состоится в следующем году на потоковом сервисе Amazon.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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