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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Эмерсон появится в четвёртом сезоне «Моцарта в джунглях»

Музыкальная драмеди «Моцарт в джунглях», в начале года продлённая потоковым сервисом Amazon на четвёртый сезон, пополнила свой актёрский состав Майклом Эмерсоном («Подозреваемый»).

Многосерийная экранизация мемуаров Блэр Тиндалл «Моцарт в джунглях: Секс, наркотики и классическая музыка» с юмором повествует о личной и профессиональной жизни исполнителей Нью-Йоркского филармонического оркестра, выступающего под началом невероятно талантливого и харизматичного дирижёра Родриго.

Майкл Эмерсон предстанет в образе нового знакомца Родриго — Мортона Нортона, эксцентричного коллекционера всевозможных редкостей и диковинок из мира классической музыки, в которую он страстно влюблён. Предпочитая прошлое настоящему, Нортон ведёт отшельнический образ жизни в роскошном готическом особняке, дни напролёт любуясь образчиками своей обширной коллекции.

В сериале снимаются Гаэль Гарсиа Берналь, Лола Кёрк, Саффрон Берроуз, Малкольм Макдауэлл, Бернадетт Питерс и Ханна Данн. Исполнительными продюсерами проекта значатся Роман Коппола («Королевство полной луны»), Джейсон Шварцман, Пол Вайц («Американский пирог») и Уилл Грэм.

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