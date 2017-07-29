Студия Marvel предоставляет невероятную творческую свободу

Райан Куглер — режиссёр «Чёрной Пантеры» — присоединился к числу киноделов, которые под очевидным нажимом студии Marvel рассказывают, как сладко работается под большой «М»:

Откровенного говоря, я каждый день удивляюсь тем, какую смелость проявляет Marvel, рассказывая эту историю. Не могу дождаться момента, когда поделюсь всем с миром. Потрясающая творческая свобода. Абсолютли! И самое замечательное в работе с этой студией — общение. Ты постоянно чувствуешь некую групповую общность. Мы все пытаемся снять одно кино и наилучшую версию этого кино. Таков мой опыт — невероятная творческая свобода.

Райан, моргни два раза, если твоих родственников держат в заложниках. Все же знают — в Marvel действуют по строгой дорожной карте, из раза в раз выдавая неотличимые блокбастерные поделки.

Постановщик «Тора:Рагнарёка» Тайка Вайтити тоже недавно заливал нечто подобное, сказав, что 85 процентов его фильма — чистая импровизация.