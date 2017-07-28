Кабельный канал TNT определился с датой выхода второго сезона сериала «Хорошее поведение» — проект вернётся на голубые экраны 15 октября.

Криминальная авантюрная драма по серии романов Блейка Крауча повествует о профессиональной воровке и мошеннице Летти Рэйнес (Мишель Докери), которая, едва освободившись из тюрьмы, вновь взялась за старое. Ненароком подслушав о готовящемся покушении на какую-то несчастную женщину, Летти решает помешать убийце. Так она знакомится с киллером Хавьером (Хуан Диего Ботто), и очень скоро по вполне понятным причинам их отношения приобретают крайне опасный и запутанный характер.

Сценаристом и шоураннером проекта значится Чад Ходж («Сосны»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Краучем, Марти Адельштейном («Побег») и Бекки Клементс. Производственным на контроле у Tomorrow Studios.