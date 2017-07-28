 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 2 Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Новое аниме лета 2017 года Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Хорошего поведения» получил дату выхода

Кабельный канал TNT определился с датой выхода второго сезона сериала «Хорошее поведение» — проект вернётся на голубые экраны 15 октября.

Криминальная авантюрная драма по серии романов Блейка Крауча повествует о профессиональной воровке и мошеннице Летти Рэйнес (Мишель Докери), которая, едва освободившись из тюрьмы, вновь взялась за старое. Ненароком подслушав о готовящемся покушении на какую-то несчастную женщину, Летти решает помешать убийце. Так она знакомится с киллером Хавьером (Хуан Диего Ботто), и очень скоро по вполне понятным причинам их отношения приобретают крайне опасный и запутанный характер.

Сценаристом и шоураннером проекта значится Чад Ходж («Сосны»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Краучем, Марти Адельштейном («Побег») и Бекки Клементс. Производственным на контроле у Tomorrow Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Хорошее поведение
 25 июляЛили Рэйб и Энрике Мурсиано сыграют в пилоте триллера от TNT 13 июляКомедийная драма «Когти» от Рашиды Джонс получила второй сезон 2 июняКабельный канал TNT отказался от «Баек из склепа»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа»
 
Многосерийный боевик «Ханна. Совершенное оружие» отправился на Amazon
 
Канал TNT отказался от пилота вампирского триллера «Впусти меня»

Тоже интересно

 
Кино «Честный трейлер» с русскими субтитрами фильма «Интерстеллар»
 
«Звёздный путь: Дискавери» — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Человек-муравей»
 
Кино Новое кино 24–30 октября
 
Кино Новые пираты Карибского моря — 5
 
Кино Трейлер фильма «Мэгги»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика