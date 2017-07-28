Hellblade: Senua's Sacrifice — релизный трейлер и геймплей

Совсем немного времени осталось до 8 августа — дня, когда в продажу наконец-то поступит игра Hellblade: Senua's Sacrifice от студии Ninja Theory (Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry). Что ж, самое время полюбоваться на релизный трейлер и ролик с 10 минутами геймплея.

Но предварительно хотим сообщить маленькую, но приятную новость для владельцев PS4 Pro. Создатели Hellblade оказались одними из тех до обидного редких творцов, что не ленятся давать игрокам выбор между повышенным разрешением и улучшенным fps, так что никто не помешает вам играть в Hellblade на 60 кадрах в секунду или около того. Ну а PC-геймеров порадуют разблокированные fps и богатый выбор разрешений вплоть до 4K.

Трейлер:

Геймплей: